Суперкубок: Netflix, отдохни
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Суперкубок: Netflix, отдохни

от Telekritika
От Telekritika 27
Главная Интернет Суперкубок: Netflix, отдохни

В воскресенье, 3 февраля в Атланте прошел Super Bowl 2019 (Суперкубок), который отнял у Netflix 32% ожидаемых просмотров.

Финал сезона профессионального американского футбола NFL оказался куда интереснее, чем контент стримингового гиганта. «Видимо, этот Суперкубок имеет большое значение… Похоже, что количество просмотров Netflix в США сократилось на 32% по сравнению с обычным воскресеньем», – прокомментировал видеосервис в официальном североамериканском Твиттер-аккаунте.

По мнению платформы Mashable, ситуация не такая уж плохая и, видимо, игра Суперкубка в этом году была скучной, если просмотры Netflix упали всего лишь на 32%.

Сегодня мы также писали о том, что конкуренты Netflix не дремлют, и активно следят за его рейтингами.

Трейлеры, которые транслировались во время Супербоула, смотрите в нашем материале.

Фото: Getty Images

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