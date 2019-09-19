СТБ запустит новый проект «Таємниці ДНК»

Телеканал СТБ запускает проект «Таємниці ДНК», герои которого будут узнавать тайны своей ДНК. Ведущей проекта стала Татьяна Высоцкая, которая ведет программу «Вікна-новини».

«Нам давно уже хотелось сделать такой формат, в котором люди, которым надоело жить во лжи и сомнениях, смогут получить ответ на жизненно важные для них вопросы. Как доказать свое отцовство? Как понять, действительно ли родная сестра внезапно объявилась и претендует на наследство? Все это невозможно определить без теста ДНК, подделать который невозможно», – рассказывает Наталья Франчук, директор департамента управления производством телеканала СТБ.

«В каждом выпуске мы покажем развернутую историю нашего героя и проведем журналистское расследование, которое поможет понять, что руководит человеком и как он жил до прихода в студию», – комментирует руководитель проекта Юлия Рудникова.

Также, по словам Рудниковой, вместе с Татьяной Высоцкой в каждом выпуске будут разбирать ситуацию 4 эксперта: психолог, физиогномист, генетик и юрист.

Пресс-служба канала сообщает, что в конце программы ведущая будет вскрывать конверт с результатом теста ДНК героя программы, а зрители увидят краткую историю о том, как сложилась дальнейшая жизнь героев программы.

Дату старта проекта канал пока не называет.

Фото: СТБ

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