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СТБ запустит новый проект «Таємниці ДНК»

от Telekritika
От Telekritika 696
Главная Новости СТБ запустит новый проект «Таємниці ДНК»

Телеканал СТБ анонсирует выход программы на эту осень.

Телеканал СТБ запускает проект «Таємниці ДНК», герои которого будут узнавать тайны своей ДНК. Ведущей проекта стала Татьяна Высоцкая, которая ведет программу «Вікна-новини». 

«Нам давно уже хотелось сделать такой формат, в котором люди, которым надоело жить во лжи и сомнениях, смогут получить ответ на жизненно важные для них вопросы. Как доказать свое отцовство? Как понять, действительно ли родная сестра внезапно объявилась и претендует на наследство? Все это невозможно определить без теста ДНК,  подделать который невозможно», – рассказывает Наталья Франчук, директор департамента управления производством телеканала СТБ.

«В каждом выпуске мы покажем развернутую историю нашего героя и проведем журналистское расследование, которое поможет понять, что руководит человеком и как он жил до прихода в студию», – комментирует руководитель проекта Юлия Рудникова.

Также, по словам Рудниковой, вместе с Татьяной Высоцкой в каждом выпуске  будут разбирать ситуацию 4 эксперта: психолог, физиогномист, генетик и юрист.

Пресс-служба канала сообщает, что в конце программы ведущая будет вскрывать конверт с результатом теста ДНК героя программы, а зрители увидят краткую историю о том, как сложилась дальнейшая жизнь героев программы.

Дату старта проекта канал пока не называет.

Фото: СТБ

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