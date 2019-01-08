СТБ запускает кастинги 10-го сезона «Х-фактора»
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СТБ запускает кастинги 10-го сезона «Х-фактора»

от Telekritika
От Telekritika 61
Главная Медиатусовка СТБ запускает кастинги 10-го сезона «Х-фактора»

Кастинги на юбилейный 10-й сезон певческого проекта телеканала СТБ стартуют в феврале.

Телеканал СТБ официально объявил о запуске 10-го сезона вокального талант-шоу «Х-фактор». Все, кто мечтает о певческой карьере и сцене, смогут попробовать свои силы на кастингах, которые стартуют 2 февраля.

Даты и места проведения кастингов:

  • 2 февраля:  Полтава. Ресторан-клуб «Podium», ул. Гоголя, 38, 11:00–18:00
  • 4 февраля: Запорожье. Клуб «Сrowbar», Соборный проспект, 135.
  • 6 февраля: Кривой Рог. Клуб «Забой»/паб «Паровозъ», Почтовый проспект, 25
  • 8 февраля: Винница. Ресторан-клуб «Європа» ул. Соборная, 98
  • 9 февраля: Хмельницкий. Ресторан «Украина» ул. Проскуровского подполья, 73
  • 10 февраля: Черновцы. Ресторан-клуб Z club, ул. Зеленая, 6
  • 11 февраля: Ивано-Франковск. Клуб Eldorado, ул. Ивасюка, 60, 11:00–18:00
  • 13 февраля: Ровно. Паб «Сталева гора», ул. Видинская, 1-Б, 10:00–17:00
  • 2 и 3 марта: Харьков. Арт-клуб «Корова», ул. Ярослава Мудрого, 37
  • 5 и 6 марта: Днепр. Bartolomeo Best River Resort, ул. Набережная Победы, 9-Б
  • 8 и 9 марта: Одесса. Stalkanat ART Cluster, ул. Водопроводная, 16
  • 12 и 13 марта: Львов. Rafinad People Club, ул. Руданского, 1
  • 23–24 марта: Минск. Zames Studio, ул. Куйбышева, 22
  • 30–31 марта и 6–7 апреля: Киев. Телеканал СТБ, ул. Шевцова, 1

Напомним, шоу «Х-фактор» – украинская версия британского проекта The X Factor. Шоу стартовало на канале СТБ 4 сентября 2010 года. Полный перезапуск проекта произошел в 8 сезоне. Последние два сезона единоличным ведущим проекта значится Андрей Бедняков, а его судьями – Андрей Данилко, Анастасия Каменских, Олег Винник и Дмитрий Шуров.

Фото: STB.UA

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