СТБ запускает кастинги 10-го сезона «Х-фактора»

Телеканал СТБ официально объявил о запуске 10-го сезона вокального талант-шоу «Х-фактор». Все, кто мечтает о певческой карьере и сцене, смогут попробовать свои силы на кастингах, которые стартуют 2 февраля.
Даты и места проведения кастингов:
- 2 февраля: Полтава. Ресторан-клуб «Podium», ул. Гоголя, 38, 11:00–18:00
- 4 февраля: Запорожье. Клуб «Сrowbar», Соборный проспект, 135.
- 6 февраля: Кривой Рог. Клуб «Забой»/паб «Паровозъ», Почтовый проспект, 25
- 8 февраля: Винница. Ресторан-клуб «Європа» ул. Соборная, 98
- 9 февраля: Хмельницкий. Ресторан «Украина» ул. Проскуровского подполья, 73
- 10 февраля: Черновцы. Ресторан-клуб Z club, ул. Зеленая, 6
- 11 февраля: Ивано-Франковск. Клуб Eldorado, ул. Ивасюка, 60, 11:00–18:00
- 13 февраля: Ровно. Паб «Сталева гора», ул. Видинская, 1-Б, 10:00–17:00
- 2 и 3 марта: Харьков. Арт-клуб «Корова», ул. Ярослава Мудрого, 37
- 5 и 6 марта: Днепр. Bartolomeo Best River Resort, ул. Набережная Победы, 9-Б
- 8 и 9 марта: Одесса. Stalkanat ART Cluster, ул. Водопроводная, 16
- 12 и 13 марта: Львов. Rafinad People Club, ул. Руданского, 1
- 23–24 марта: Минск. Zames Studio, ул. Куйбышева, 22
- 30–31 марта и 6–7 апреля: Киев. Телеканал СТБ, ул. Шевцова, 1
Напомним, шоу «Х-фактор» – украинская версия британского проекта The X Factor. Шоу стартовало на канале СТБ 4 сентября 2010 года. Полный перезапуск проекта произошел в 8 сезоне. Последние два сезона единоличным ведущим проекта значится Андрей Бедняков, а его судьями – Андрей Данилко, Анастасия Каменских, Олег Винник и Дмитрий Шуров.
Фото: STB.UA