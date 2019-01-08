СТБ запускает кастинги 10-го сезона «Х-фактора»

Телеканал СТБ официально объявил о запуске 10-го сезона вокального талант-шоу «Х-фактор». Все, кто мечтает о певческой карьере и сцене, смогут попробовать свои силы на кастингах, которые стартуют 2 февраля.

Даты и места проведения кастингов:

2 февраля: Полтава . Ресторан-клуб «Podium», ул. Гоголя, 38, 11:00–18:00

. Ресторан-клуб «Podium», ул. Гоголя, 38, 4 февраля: Запорожье. Клуб «Сrowbar», Соборный проспект, 135.

Клуб «Сrowbar», Соборный проспект, 135. 6 февраля: Кривой Рог. Клуб «Забой»/паб «Паровозъ», Почтовый проспект, 25

Клуб «Забой»/паб «Паровозъ», Почтовый проспект, 25 8 февраля: Винница. Ресторан-клуб «Європа» ул. Соборная, 98

Ресторан-клуб «Європа» ул. Соборная, 98 9 февраля: Хмельницкий. Ресторан «Украина» ул. Проскуровского подполья, 73

Ресторан «Украина» ул. Проскуровского подполья, 73 10 февраля: Черновцы. Ресторан-клуб Z club, ул. Зеленая, 6

Ресторан-клуб Z club, ул. Зеленая, 6 11 февраля: Ивано-Франковск. Клуб Eldorado, ул. Ивасюка, 60, 11:00–18:00

Клуб Eldorado, ул. Ивасюка, 60, 13 февраля: Ровно. Паб «Сталева гора», ул. Видинская, 1-Б, 10:00–17:00

Паб «Сталева гора», ул. Видинская, 1-Б, 2 и 3 марта: Харьков. Арт-клуб «Корова», ул. Ярослава Мудрого, 37

Арт-клуб «Корова», ул. Ярослава Мудрого, 37 5 и 6 марта: Днепр. Bartolomeo Best River Resort, ул. Набережная Победы, 9-Б

Bartolomeo Best River Resort, ул. Набережная Победы, 9-Б 8 и 9 марта: Одесса. Stalkanat ART Cluster, ул. Водопроводная, 16

Stalkanat ART Cluster, ул. Водопроводная, 16 12 и 13 марта: Львов. Rafinad People Club, ул. Руданского, 1

Rafinad People Club, ул. Руданского, 1 23–24 марта: Минск. Zames Studio, ул. Куйбышева, 22

Zames Studio, ул. Куйбышева, 22 30–31 марта и 6–7 апреля: Киев. Телеканал СТБ, ул. Шевцова, 1

Напомним, шоу «Х-фактор» – украинская версия британского проекта The X Factor. Шоу стартовало на канале СТБ 4 сентября 2010 года. Полный перезапуск проекта произошел в 8 сезоне. Последние два сезона единоличным ведущим проекта значится Андрей Бедняков, а его судьями – Андрей Данилко, Анастасия Каменских, Олег Винник и Дмитрий Шуров.

Фото: STB.UA