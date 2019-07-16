StarLightMedia рассказала детали своего эротического сериала о женщинах легкого поведения

Телегруппа StarLightMedia поделилась деталями своего первого эротического украиноязычного сериала «Эскорт», который был представлен 9 июля на открытии музыкального фестиваля Atlas Weekend. Автором сценария выступила Нина Шулика. Проект может выйти в интернете – в копродакшене с иностранной компанией. Об этом сообщает пресс-служба телехолдинга.

«Это собственный формат, который мы разрабатываем совместно со сценаристом Ниной Шуликой. Она параллельно пишет книгу. Пока мы работаем над сценарием, решили сделать определенную пробу пера, его визуальную составляющую. Мы хотим делать яркие, значимые проекты, и для нас то, что молодая аудитория на них откликается, – очень хороший знак. После Atlas Weekend мы еще больше убедились в том, что этот проект надо создавать, и решили, что сделаем его чуть крепче, выйдем за рамки традиционного телевизионного продукта. Сериал обязательно получится – возможно, на одном из наших телеканалов, а возможно, произведем его в копродакшене с иностранными коллегами и запустим на VOD-платформе. Мы хотим изменить концепцию взаимодействия со зрителями и получать реакцию аудитории на продукт на ранних стадиях разработки проекта. Для того чтобы конвертация такой обратной связи была действительно качественной, нужна целая система. Но в результате от этого выиграем и мы, и зрители», – рассказал руководитель службы создания и редактирования сериального контента телегруппы Дмитрий Кицай.

Отметим, Нина Шулика в 1999–2005 годах была журналисткой, автором, редактором, шеф-редактором телепроектов на «Новом канале». В 2005-м получила премию «Телетриумф» как шеф-редактор за лучшее ток-шоу – «Шоу Иванны Найды». В 2006–2008 годах работала главным редактором, креативным продюсером, генеральным продюсером агентства сценаристов «Гильдия авторов» (Москва). С 2008 года – создатель и генеральный продюсер компании KISS from the Universe (Москва). В 2015–2018 годах – автор телесериалов и телешоу на российском телевидении, продюсер программы «Деньги, секс, радикулит» (телеканал «ЧЕ!»).

Напомним, создатели сериала обещали много эротических сцен. Помимо «женской» линии будет присутствовать и «мужская». На каком из телеканалов холдинга планируется выход сериала, не сообщалось. Картина уже названа «самым откровенным телесобытием 2020 года».

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