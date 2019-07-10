StarLightMedia презентовала шесть сериалов нового сезона

Медиахолдинг StarLightMedia 9 июля, на открытии фестиваля Atlas Weekend, представил шесть сериалов, которые выйдут в эфир в новом сезоне. Короткие тизеры, показанные гостям фестиваля, дополнял рассказ директора департамента по разработке и редактированию сериального контента Дмитрия Кицая. Все имели возможность проголосовать за лучшую идею сериала.

В 16-серийной комедийной картине «Подорожники», которую для «Нового канала» производит Star Media, главные роли достались Лесе Жураковской и Ирме Витовской. Сериал рассказывает о двух «заклятых» подружках — владелице отеля «Подорожник» на Житомирской трассе Ирине (Ирма Витовская), которая хочет расширить бизнес и открыть еще один отель, и Сусанне (Леся Жураковская), которая мешает ей в этом. Первая любовь Ирины — муж Сусанны (Вячеслав Довженко). Сериал будет украиноязычным.

Также осенью на «Новом канале» планируется показ анонсированного ранее молодежного комедийного ситкома о студентах-медиках «Медфак» производства «Дизель студио». В первом сезоне будет 24 серии по 26 минут. Сериал расскажет о студентах третьего курса медицинской академии. Главные роли исполнят Егор Крутоголов, Максим Максимюк, Олег Стальчук и другие. Сериал будет полностью украиноязычным.

Кроме этого, осенью на «Новом канале» выйдет второй сезон ситкома «Домик на счастье» от IQ Production. Второй сезон сериала будет украиноязычным, всего выйдут 32 серии (в первом было 16 серий). Главные роли — у Назара Заднипровского, Константина Войтенко, Галины Безрук и Виталины Библив. В новом сезоне к «сельским» испытаниям пары Максима и Маши добавится беременность Маши.

На канале ICTV выйдет 16-серийный детективный сериал «Заклятые друзья» по испанскому формату «Ольмос и Роблес», который для канала снимает ProTV.

Съемки сериала пока продолжаются (по август включительно), язык сериала — русский. Один из главных героев — Роберт, опытный столичный детектив, бывший спецназовец, которого отправили в маленький городок, чтобы он помог коллегам поймать злоумышленника. Попеску — его напарник, местный полицейский, который уже давно работает над рядом загадочных преступлений. Роли персонажей Роберта и Попеску исполнили литовец Джеймс Тратас и белорус Сергей Новицкий.

На СТБ осенью выйдет второй сезон «Крепостной» совместного производства StarLight Films и Film.ua. Детально о 2-м сезон картины читайте здесь.

Кроме всего этого, StarLight Films анонсировал на 2020-й и эротический украиноязычный сериал о женском эскорт-сервисе «Эскорт». Сейчас есть только сценарий. Картина была названа «самым откровенным телесобытием года». Создатели сериала обещают много эротических сцен, кроме «женской» линии, будет присутствовать также «мужская». На каком из телеканалов холдинга планируется выход сериала, не сообщалось.

По наблюдениям «Телекритики», по результатам голосования посетителей мероприятия больше всего голосов «за» собрала драма «Эскорт» и «Медфак». Больше всего голосов «против» было у сериала «Крепостная-2».

Фото: SLM