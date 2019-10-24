Star Media совместно с каналом «Украина» работает над новым сериалом «Консультант»

Кинокомпания Star Media в сотрудничестве с телеканалом «Украина» снимает 16-серийный сериал «Консультант». Об этом сообщает пресс-служба Star Media.

В центре сюжета детективного сериала «Консультант» находится суперкриминалист Борис Крылов, прикованный к инвалидной коляске. Несмотря на опыт главного героя, настоящим испытанием для него становится расследование, в результате которого погибает его отец. Пытаясь вычислить людей, стоящих за этим преступлением, Борис сталкивается с тайнами прошлого, а также встречает любовь.

«Между всеми актерами сериала есть неписанная договоренность: играть предельно честно и по-настоящему проживать каждую сцену. Актеры выкладываются на все сто», — сказал режиссер сериала Олег Туранский.

По словам режиссера, «Консультант» по своим атмосфере и детективным историям перекликается с другим сериалом от кинокомпании Star Mediа «Спецы», который вышел в 2017 году. Кроме того, главную роль в этих сериалах исполняет Алексей Морозов.

Для съемок привлекаются опытные криминалисты, которые подсказывают важные нюансы в работе с уликами, жертвами и в сценах допросов. «При написании сценария не использовались реальные истории. Однако, мы так воспроизвели на экране работу правоохранителей, что когда к нам на съемочную площадку пришли криминалисты, то они начали узнавать отдельные эпизоды из своей практики, — рассказал продюсер Алексей Терентьев.

В сериале сыграют Алина Сергеева, Павел Вишняков, Алексей Нагрудный, Анна Арефьева и другие. Над сценарием работали Ренат Гильфанов, Алина Семерякова и Игорь Швецов.

Фото: пресс-служба Star Media

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