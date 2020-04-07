Star Media и Apple Tree объявляют питчинг идей проектов для онлайн-платформ

Star Media в партнерстве с международной кинокомпанией Apple Tree объявляют питчинг идей, главным критерием которого будет ориентация на онлайн-платформы. Об этом сообщила пресс-служба Star Media.

«Мы ищем новых авторов с нешаблонным мышлением, способных работать в новых реалиях. Вместе мы сможем поработать над контентом не только для традиционного телеэфира, но и ответить на сегодняшние вызовы индустрии – создавать контент для онлайн-платформ», — комментирует основатель и генеральный продюсер Star Media, Влад Ряшин.

Питчинг пройдет в два этапа: сначала конкурсная комиссия, состоящая из продюсеров, режиссеров и сценаристов Украины, а также международных продюсеров рассмотрит все работы и сформирует из них шорт-лист. Затем из данного списка выберут победителей.

Возглавит комиссию французский продюсер Жан-Шарль Леви (один из основателей кинокомпании Apple Tree). Лучшие авторы получат шанс увидеть воплощение своей идеи на одной из популярных онлайн-платформ.

На питчинг принимаются заявки как от опытных сценаристов, так и от выпускников и студентов профильных ВУЗов. Приоритетом в проведении данного питчинга выступает социальный аспект – поддержать молодых, талантливых авторов, дать им возможность заявить о себе и получить опыт работы в профессиональной среде. Участие в питчинге бесплатное.

Заявка на конкурс должна содержать в себе имя и фамилию автора, его номер телефона и электронный адрес. Также нужно указать жанр проекта, его язык, формат (вертикальный/горизонтальный), количество и хронометраж эпизодов. Вместе с заявкой необходимо оставить библию героев (краткие описания основных персонажей) и синопсис (не более двух страниц шрифтом Courier New 12).

Заявки принимаются на почту pitchideas@starmediafilm.com с 10 апреля по 1 июня 2020 года.

Напомним, ранее Space Production обьявил лонг-листы сценарного питчинга.

Фото: unsplash

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