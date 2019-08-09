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Стало известно, у кого из мировых звезд больше всего фейковых подписчиков

от Telekritika
От Telekritika 972
Главная Диджитал Стало известно, у кого из мировых звезд больше всего фейковых подписчиков

Аналитики выяснили, у кого из селебрити больше всего «накрученных» подписчиков в Instagram. Лидером оказалась популярная американская телеведущая и актриса Эллен Дедженерес.

Аналитики ICMP проверили Instagram-аккаунты селебрити на наличие фейковых подписчиков и составили топ звезд, которые не брезгуют использовать «накрутки».  Первое место в нем заняла телеведущая Эллен Дедженерес, у которой 58% от общего количества подписчиков (75,6 млн) оказались фальшивыми, сообщает HBX.

Стало известно, у кого из мировых звезд больше всего фейковых подписчиков

За ведущей в рейтинге идет популярная южнокорейская группа BTS c 48% фейковых фолловеров от 19,9 млн аудитории. У Кортни Кардашьян их 49%, но она занимает третье место за счет соотношения доли ботов с общим количеством подписчиков (80,7 млн). Такой же результат у Тейлор Свифт, у которой всего 119,5 млн фолловеров.

Также в топ любителей серых схем повышения своего рейтинга в соцсетях попали: Ариана Гранде, Майли Сайрус, Кэти Перри, Ким и Хлои Кардашьян, Приянка Чопра, Дженнифер Лопес. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее «Телекритика» рассказывала, что рекламодатели тратят более $1 млрд на псевдоинфлюэнсеров.

Фото: Twitter

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