Стало известно, у кого из мировых звезд больше всего фейковых подписчиков

Аналитики ICMP проверили Instagram-аккаунты селебрити на наличие фейковых подписчиков и составили топ звезд, которые не брезгуют использовать «накрутки». Первое место в нем заняла телеведущая Эллен Дедженерес, у которой 58% от общего количества подписчиков (75,6 млн) оказались фальшивыми, сообщает HBX.

За ведущей в рейтинге идет популярная южнокорейская группа BTS c 48% фейковых фолловеров от 19,9 млн аудитории. У Кортни Кардашьян их 49%, но она занимает третье место за счет соотношения доли ботов с общим количеством подписчиков (80,7 млн). Такой же результат у Тейлор Свифт, у которой всего 119,5 млн фолловеров.

Также в топ любителей серых схем повышения своего рейтинга в соцсетях попали: Ариана Гранде, Майли Сайрус, Кэти Перри, Ким и Хлои Кардашьян, Приянка Чопра, Дженнифер Лопес. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее «Телекритика» рассказывала, что рекламодатели тратят более $1 млрд на псевдоинфлюэнсеров.

Фото: Twitter