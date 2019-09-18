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Стало известно, кто возглавил ТВ-подразделение Nielsen в Украине

от Telekritika
От Telekritika 578
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Новым руководителем телеизмерений стал хорват.  

Стало известно, кто возглавил ТВ-подразделение Nielsen в УкраинеДиректором по развитию медиабизнеса украинского подразделения Nielsen стал Даниэль Живанович (Danijel Zivanovic). Он сменил на этой должности киприота Софоклеса Маркидеса, который ушел из украинского офиса компании после 6 лет работы. Соответствующая информация была обнародовала 18 сентября во время конференции «Телевидение как бизнес», которая проходит в рамках Kyiv Media Week.

«Телекритика» уже сообщала, что украинское ТВ-подразделение компании вместо Софоклеса Маркидеса возглавит менеджер из балканской страны. Даниэль до назначения в Украине работал в хорватском офисе измерителя, где последние 1,5 года отвечал за digital-измерения (должность – Digital Panel Leader). На ТКБ менеджер выступит с докладом о digital-измерении телевидения.

Согласно профилю в LinkedIn, у менеджера 17-летний опыт работы в компании. Даниэль Живанович начинал свою работу в компании с рекрутера участников исследований в Загребе (Хорватия); в 2008–2016 был продакшен-менеджером подразделений компании в Хорватии и Словении.

Стало известно, кто возглавил ТВ-подразделение Nielsen в УкраинеВ «Индустриальном телевизионном комитете» (заказчик телеисследований) обещали сообщить детали назначения со временем.

Софоклес Маркидес возглавлял украинское ТВ-подразделение Nielsen с 2013-го – с момента запуска телеизмерения в Украине. Экспаты во главе ТВ-подразделения измерителя – это требования ИТК к измерителю.

Напомним, на основе телерейтингов компании Nielsen продается реклама на телевидении. Данные компании выступают так называемой валютой рынка.

UPD. В ИТК обнародовали информацию о новом назначении: «Danijel Zivanovic начал свою карьеру в компании Nielsen 17 лет назад в Хорватии. За это время Danijel приобрел впечатляющий опыт работы в сфере исследований телевизионной аудитории, включая более 8 лет исследований телевизионной аудитории в Хорватии и Словении. Помимо этого, Danijel также приобрел опыт управления Nielsen’s digital panels в Европе», – сообщили в ИТК.

«Эта комбинация знаний и навыков оптимально подходит для обеспечения качественной работы на быстро меняющемся украинском рынке, и именно поэтому он был выбран Nielsen для руководства коммерческой и операционной деятельностью компании в Украине», – добавили в ИТК.

Фото: pixabay

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