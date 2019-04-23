📺💰 Стали известны средние цены на ТВ и интернет в Киеве

Среднемесячная цена на ТВ-услугу в Киеве составляет 83 гривны, на интернет – 116 гривен, на ТВ+интернет – 168 гривен. Приемлемые для абонентов цены на услуги проводного домашнего интернета и телевидения, предоставляемые в одном пакете, лежат в диапазоне от 127 до 195 гривен в месяц. «Идеальная» цена услуг одним пакетом, в понимании абонентов, сейчас составляет 153 гривны. Это ниже текущей средней цены на 16 гривен. Средняя стоимость услуги домашнего интернета среди киевских провайдеров занижена на треть.

Такие данные привела консалтинговая компания Big Data UА на съезде членов Интернет-ассоциации 19 апреля, пишет internetua. Информация была обнародована директором компании и членом комитета ИнАУ по вопросам защиты экономической конкуренции Сергеем Бойко на основании исследования рынка. Компания опросила 53 столичных интернет-провайдера и 400 респондентов старше 18 лет методом онлайн-опроса.

Пользователи домашнего проводного интернета и телевидения в одном пакете подключены в основном к провайдерам «Воля» (35%), «Ланет» (16%) и «Информационные технологии» (10%). У 68% из них подключен интернет на 100 Мбит/с, у 67% – до 100 каналов телевидения. Средняя абонплата за пакет из двух услуг – 169 гривен в месяц. Как выгодную или акционную абонплату воспринимают 48% абонентов, как высокую – 42%.

Пользователи телевидения в отдельном от интернета пакете подключены к этой услуге в основном через провайдеров Triolan (27%) и «Воля» (24%). Они подключены на небольшие пакеты телевидения (62% до 100 каналов), платят в среднем 83 гривны в месяц. Цену за телевидение в отдельном пакете расценивают скорее как высокую (51%). Выгодной или сниженной свою абонплату считают 43% абонентов.

Топ провайдеров, к которым подключены пользователи домашнего проводного интернета – «Киевстар» (11%), «Ланет» (11%) и «Укртелеком» (10%). Большинство подключено к пакету на 100 Мбит/с (73%). Средняя абонплата составляет 116 гривен в месяц. Более половины (62%) расценивают свою абонплату как выгодную или сниженную.

Абоненты телевидения в отдельном пакете более чувствительны к акционным сниженным предложениям, чем к повышению цен. При повышении текущих цен на 10% отказаться от услуг текущего провайдера намерены 9% абонентов, а при поступлении сниженного предложения на 10% дешевле 14% абонентов задумываются о переходе на него. Половина абонентов готовы сменить провайдера при повышении цен на 33% или получении предложения на 20% дешевле.

Абоненты интернета более чувствительны к снижению, чем к повышению цен. При повышении текущих цен на 10% от услуг провайдера намерены отказаться 20% абонентов, а при получении предложения на 10% дешевле, о переходе на него задумываются 32% абонентов. Половина абонентов намерены сменить провайдера при повышении цен на 30% или получении предложения на 15% дешевле.

Желаемая в восприятии абонентов цена на услугу доступа к интернету в столице Украины колеблется от 99 гривен до 151 гривны в месяц

Желаемая в восприятии абонентов цена на услугу доступа к интернету в столице Украины колеблется от 99 гривен до 151 гривны в месяц (в зависимости от скорости доступа) при фактической средней абонплате по городу в размере 116 гривен в месяц. При этом 62% абонентов широкополосного доступа к интернету расценивают свою текущую абонплату как выгодную или акционную.

Согласно исследованию цен 53 интернет-провайдеров (81 юридическое лицо), представляющих 70% рынка столицы, средние рыночные регулярные цены на пакеты услуги домашнего доступа в интернет в Киеве на 15 марта 2019 года составляют:

130,94 грн – на пакеты со скоростью передачи данных от 0,1 до 20 Мбит/секунду;

110,65 грн – на пакеты со скоростью передачи данных от 25 до 50 Мбит/секунду;

151,17 грн – на пакеты со скоростью передачи данных от 60 до 100 Мбит/секунду;

202,71 грн – на пакеты со скоростью передачи данных более 100 Мбит/секунду.

Минимальная регулярная цена (без учета акций) на услугу домашнего доступа в интернет, предлагаемая в городе Киеве, – 45 гривен. Максимальное значение регулярной цены для домашнего пользования услугой доступа в интернет в городе Киеве – 600 гривен. Цена на самые низкоскоростные пакеты (до 20 Мбит/сек) в столице выше, чем цены на средние пакеты (со скоростью 25–50 Мбит/сек). Наибольшее количество абонентов подписаны на пакеты группы «60–100 Мбит/сек». Но именно в этой группе пакетов представлено наибольшее число провайдеров, чьи цены ниже уровня средней рыночной цены. Из-за занижения ценового предложения (особенно нижней планки) на услуги доступа в интернет, сегодня рынок услуги домашнего фиксированного доступа в интернет в Киеве искусственно занижен на 25–30% в денежном выражении.

Напомним, в первом квартале столичные провайдеры подняли стоимость пакета ТВ-услуги, минимальная планка составляет – 70 гривен в месяц.

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