Стали известны подробности задержания продюсера российского Telegram-канала Mash 

Продюсер российского Telegram-канала Mash Михаил Кумбров, занимавшийся расследованием об авиакатастрофе в Шереметьево, задержан за использование заведомо подложного документа. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщило российское агентство РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД России по городу Москве. За совершение данного преступления предусмотрен штраф или арест на срок до шести месяцев.

По сведениям «Интерфакса», продюсер якобы просил авиадиспетчеров Московского центра автоматизированного управления воздушным движением предоставить ему записи переговоров экипажа лайнера SSJ 100, сгоревшего после посадки. При этом, по утверждению агентства, свой запрос мужчина якобы подтвердил поддельным запросом от Генпрокуратуры РФ. Авиадиспетчеры вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину.

Между тем генеральный директор и совладелец Mash Максим Иксанов заявляет, что «никаких “корочек” (документов. – Ред.), про которые сейчас пишут», не было. Он добавил, что сотрудник был задержан еще 8 мая, но до сих пор находится в полиции. В течение восьми часов к нему не пускали адвоката, а на следующий день в редакцию пришли с обыском, в ходе которого забрали все компьютеры и допросили несколько сотрудников.

Как поясняют в самом Telegram-канале, журналист остается в изоляторе временного содержания «под сильнейшим давлением», «часть ребят провела по 6 часов на допросах», «им угрожали, на них давили, из них пытались вытащить сведения, которых у них быть не может».

«Наши методы работы, наша политика, наша идеология очень многих не устраивает. Но я хочу разочаровать — мы будем продолжать работать, как и работали, мы будем лучшими. И даже если у нас заберут последний компьютер, мы будем писать вам с наших телефонов», – говорится в видеообращении Иксанова.

Напомним, 5 мая в российском аэропорту «Шереметьево» вскоре после вылета совершил экстренную посадку самолет, который направлялся из Москвы в Мурманск. Фюзеляж воздушного судна загорелся во время посадки. На момент пожара на борту самолета находилось 78 человек, среди них трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Предварительно, в авиакастрофе погиб 41 человек. Непосредственно после посадки эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа. Причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов.

Российский Telegram-канала Mash появился в 2017 году. Он занимает третье место среди российских Telegram-каналов по количеству подписчиков (569 тыс.), по данным сервиса TGStat. Максим Иксанов – сын бывшего гендиректора Большого театра, общественного и театрального деятеля Анатолия Иксанова. До прихода в Mash работал ведущим и руководителем программ на телеканале «Москва 24».

Фото: Тelegram-канал Mash