🔥 Стали известны подробности гибели Сергея Доренко

Сергею Доренко было 59 лет. Журналист ехал на мотоцикле в Москве по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. Сергей Доренко потерял сознание во время езды, сообщают российские издания.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в Telegram видео момента аварии c мотоциклом Доренко, которое опубликовали московские СМИ.

У Сергея Доренко случился приступ острой сердечной недостаточности, сообщил позже «Интерфакс». Его сердце остановилось, и он не смог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера. Прохожие вызвали скорую, но врачи не смогли спасти журналиста. В заключении судебно-медицинской экспертизы причиной смерти указали разорванную аневризму грудной части аорты.

Ресурс «МотоМосква.ДТП» опубликовал фотографии с места, где предположительно погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Большинство россиян знают Доренко как ведущего программы «Время», а затем собственной авторской программы на ОРТ (сейчас – «Первый канал») в конце 1990-х. Доренко уволили с федерального телевидения в сентябре 2000 года после выхода в эфир выпуска, посвященного гибели подлодки «Курск». В нем журналист резко раскритиковал действия властей и лично президента Владимира Путина во время спасательной операции. «Авторская программа Сергея Доренко» обеспечила ему прозвище «телекиллер».

В 2000-х Доренко работал на радио «Эхо Москвы», затем был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей». С 2014 года Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

Фото: скриншот YouTube