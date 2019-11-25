Стали известны первые 7 претендентов на места в Нацсовете

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 ноября окончил прием заявок от претендентов на три вакантных места в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Конкурс был оглашен 2 ноября после того, как Верховная Рада 31 октября уволила трех членов Нацсовета (Ольгу Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша) в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. У кандидатов был 21 день на подачу заявлений. «Телекритике» стали известны первые 7 претендентов.

В списке кандидатов на замещение трех вакантных должностей членов Нацсовета значатся:

Олег Черныш – член Нацсовета по парламентской квоте; курирует вопросы спутниковых вещателей. Имеет более 20 лет опыта работы в телекоммуникационной сфере. В 1999-2006 был директором по развитию сети Нового канала; в 2007-2008 – канала «MTV Украина»; 2008 — директором по развитию «Украинская цифровая сеть» (предшественник «Зеонбуда»); 2008-2014 — руководителем департамента развития сети вещания ТРК «Студия «1+1»;

– член Нацсовета по парламентской квоте; курирует вопросы спутниковых вещателей. Имеет более 20 лет опыта работы в телекоммуникационной сфере. В 1999-2006 был директором по развитию сети Нового канала; в 2007-2008 – канала «MTV Украина»; 2008 — директором по развитию «Украинская цифровая сеть» (предшественник «Зеонбуда»); 2008-2014 — руководителем департамента развития сети вещания ТРК «Студия «1+1»; Александр Ильяшенко – член Нацсовета, ответственный секретарь регулятора; курирует вопросы цифрового вещания. С 2004 по 2008 возглавлял телеканал НТН; возглавлял продакшн-студию «Прима-фильм»; был руководителем Международного благотворительного фонда «Единый мир»; был депутатом Киевского областного совета от «Социалистической партии» (2006-2010);

– член Нацсовета, ответственный секретарь регулятора; курирует вопросы цифрового вещания. С 2004 по 2008 возглавлял телеканал НТН; возглавлял продакшн-студию «Прима-фильм»; был руководителем Международного благотворительного фонда «Единый мир»; был депутатом Киевского областного совета от «Социалистической партии» (2006-2010); Евгений Лахно – экс-заместитель начальника управления распространения радиовещания радиостанций «Украинского радио» Национальной общественной телерадиокомпании Украины (ушел с должности в октябре 2018-го по соглашению сторон); был кандидатом в члены регулятора с 2016-го;

– экс-заместитель начальника управления распространения радиовещания радиостанций «Украинского радио» Национальной общественной телерадиокомпании Украины (ушел с должности в октябре 2018-го по соглашению сторон); был кандидатом в члены регулятора с 2016-го; Александр Глущенко – основатель портала о медиа «Медиасат». В документах Александр указал местом своей работы – Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, его должность – консультант генерального продюсера телевизионного вещания. С 2016 он входит в состав Общественного совета при Нацсовете; был кандидатом в члены регулятора с 2016-го;

– основатель портала о медиа «Медиасат». В документах Александр указал местом своей работы – Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, его должность – консультант генерального продюсера телевизионного вещания. С 2016 он входит в состав Общественного совета при Нацсовете; был кандидатом в члены регулятора с 2016-го; Ольга Червакова – бывший народный депутат БПП, экс-журналист СТБ;

– бывший народный депутат БПП, экс-журналист СТБ; Ольга Кулиш – соучредитель и председатель общественной организации «Волынский пресс-клуб»; работала в Волынской областной гостелерадиокомпании, где прошла путь от выпускающего редактора областного радио до генерального директора (была назначена в октябре 2010 года). После реорганизации государственного вещания стала директором волынского филиала «Суспільного мовника»;

– соучредитель и председатель общественной организации «Волынский пресс-клуб»; работала в Волынской областной гостелерадиокомпании, где прошла путь от выпускающего редактора областного радио до генерального директора (была назначена в октябре 2010 года). После реорганизации государственного вещания стала директором волынского филиала «Суспільного мовника»; Роман Кифлюк – начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Нацсовета.

В Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщили, что полный список претендентов они огласят на днях – в комитете не исключают возможную задержку в доставке писем с документами от кандидатов (штамп не позже 23 ноября). Кандидаты должны пройти спецпроверку комитета, главное требование – опыт работы в сфере телерадиовещания не менее 5 лет. После этого вопрос будет вынесен на голосование в Верховную Раду.

Напомним, в состав Нацсовета входят восемь человек. Четверых членов регулятора назначает Верховная Рада, еще четверых – президент. Срок их полномочий – пять лет. Одно и то же лицо может быть повторно назначено членом Нацсовета только один раз. В составе Нацсовета парламентом назначены: первый замглавы Ольга Герасимьюк, ответственный секретарь Александр Ильяшенко, члены Нацсовета Олег Черныш и Максим Оноприенко (назначен предыдущим составом парламента 30 мая 2019 года); по квоте пятого президента Петра Порошенко – три члена: Валентин Коваль, Сергей Костинский и замглавы Ульяна Фещук; по квоте Владимира Зеленского 9 июля членом Нацсовета стал Юрий Зиневич. Полномочия Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша истекли 4 июля; Фещук и Костинского – в сентябре 2020-го, Коваля – в сентябре 2021-го. Парламент или президент могут уволить назначенных ими членов только после неутверждения годового отчета или по их собственному желанию. Фещук, Коваль и Костинский ранее сообщали, что планируют работать до конца каденции.

Фото: Александра Йорк

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