Стала известна дата премьеры новой комедии «СидОренко-СидорЕнко» на «1+1»

Премьера комедийного сериала «СидОренко-СидорЕнко» состоится 28 октября в 21:45 на «1+1». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал расскажет о жизни двух семей-однофамильцев разного социального статуса, которых объединят события прошлого. Семьи узнают, что 16 лет назад их сыновей перепутали в роддоме.

Семья богатых СидОренко это Александр (Дмитрий Суржиков), его жена Ольга (Олеся Власова) и сын Вова (Петр Ниневский). А семья СидорЕнко — Петр (Валерий Швец), его жена Леся (Ксения Вертинская), сын Рома (Евгений Шекера) и дед (Лев Сомов).

Производством проекта по заказу «1+1» занялась команда «IQ Production». Продюсерами от телеканала выступили ‒ Елена Еремеева и Дарья Жукова. Продюсеры от «IQ Production» ‒ Виктор Медведский, Оксана Иванюк и Сергей Атрощенко. Режиссером стал Феликс Герчиков.

Напомним, сериал «СидОренко-СидорЕнко» является адаптацией популярного формата «ИвАновы-ИванОвы» группы компаний «Yellow Black and White».

Фото: пресс-служба «1+1»

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