НовостиТВ

Стала известна дата премьеры новой комедии «СидОренко-СидорЕнко» на «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 571
Главная Новости Стала известна дата премьеры новой комедии «СидОренко-СидорЕнко» на «1+1»

Сериал расскажет о жизни двух семей-однофамильцев разного социального статуса, которых объединят события прошлого.

Премьера комедийного сериала «СидОренко-СидорЕнко» состоится 28 октября в 21:45 на «1+1». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал расскажет о жизни двух семей-однофамильцев разного социального статуса, которых объединят события прошлого. Семьи узнают, что 16 лет назад их сыновей перепутали в роддоме. 

Стала известна дата премьеры новой комедии «СидОренко-СидорЕнко» на «1+1»

Семья богатых СидОренко это Александр (Дмитрий Суржиков), его жена Ольга (Олеся Власова) и сын Вова (Петр Ниневский).  А семья СидорЕнко — Петр (Валерий Швец), его жена Леся (Ксения Вертинская), сын Рома (Евгений Шекера) и дед (Лев Сомов).

Производством проекта по заказу «1+1» занялась команда «IQ Production». Продюсерами от телеканала выступили ‒ Елена Еремеева и Дарья Жукова. Продюсеры от «IQ Production» ‒ Виктор Медведский, Оксана Иванюк и Сергей Атрощенко. Режиссером стал Феликс Герчиков.

Стала известна дата премьеры новой комедии «СидОренко-СидорЕнко» на «1+1»

Напомним, сериал «СидОренко-СидорЕнко» является адаптацией популярного формата «ИвАновы-ИванОвы» группы компаний «Yellow Black and White».

Фото: пресс-служба «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Из жизни ушла журналистка Галина Файдюк

02.08.2017

Телегид на 9 Мая

08.05.2018

После брака кулаками не машут: Анджелина Джоли жалеет...

06.09.2018

Что вы думаете о НАТО? Госкомтелерадио объявило три...

17.10.2018

? Как ведущие печатные журналы в США осваиваются...

08.02.2019

Ольга Герасимюк решила покинуть Нацсовет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

25.06.2018

Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти»...

19.10.2018

Георгий Делиев заговорит по-украински в новом ситкоме ICTV

30.10.2018

Киберполиция закрыла ресурс, который использовался для создания ботоферм

02.10.2019

Телеканал «Украина» приглашает киевлян на бесплатный концерт с...

25.04.2018