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США вводит запрет на китайские медиа

от Telekritika
От Telekritika 390
Главная Новости США вводит запрет на китайские медиа

Государственный департамент США рассматривает пятерку крупных китайских СМИ как «иностранные представительства».

Государственный департамент США назвал пятерку крупнейших СМИ Китая «иностранными представительствами», агентами Коммунистической партии КНР, а также обвинил их в пропаганде, передает reuters.com.

Под такое нелестное определение попали China Radio International, China Daily Distribution Corporation, Xinhua News Agency, China Global Television Network и Hai Tian Development USA.

Изменение статуса вышеперечисленных СМИ было осуществлено согласно закону  «О зарубежных представительствах», решение об изменении их статуса вступило в действие незамедлительно. Теперь китайские медиа должны будут передать данные о своих штатных сотрудниках в США, а также о своем имуществе, которым они владеют на территории США, Управлению иностранных представительств. Это значительно усложнит работу китайских СМИ, потому что даже для получения новых объектов собственности, включая аренду, понадобится предварительное согласование с управлением.

Как отмечают в Госдепе, целью изменения статуса китайских медиа является освещение их «истинной деятельности» в США. Отметим, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны США Марк Эспер назвал Китай «главной заботой Пентагона» (источник — foxnews.com).

Напомним: ранее стало известно, что Марк Цукерберг инициирует создание независимого надзорного совета Facebook.

Фото: pixabay.com

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