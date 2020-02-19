США вводит запрет на китайские медиа

Государственный департамент США назвал пятерку крупнейших СМИ Китая «иностранными представительствами», агентами Коммунистической партии КНР, а также обвинил их в пропаганде, передает reuters.com.

Под такое нелестное определение попали China Radio International, China Daily Distribution Corporation, Xinhua News Agency, China Global Television Network и Hai Tian Development USA.

Изменение статуса вышеперечисленных СМИ было осуществлено согласно закону «О зарубежных представительствах», решение об изменении их статуса вступило в действие незамедлительно. Теперь китайские медиа должны будут передать данные о своих штатных сотрудниках в США, а также о своем имуществе, которым они владеют на территории США, Управлению иностранных представительств. Это значительно усложнит работу китайских СМИ, потому что даже для получения новых объектов собственности, включая аренду, понадобится предварительное согласование с управлением.

Как отмечают в Госдепе, целью изменения статуса китайских медиа является освещение их «истинной деятельности» в США. Отметим, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны США Марк Эспер назвал Китай «главной заботой Пентагона» (источник — foxnews.com).

Напомним: ранее стало известно, что Марк Цукерберг инициирует создание независимого надзорного совета Facebook.

Фото: pixabay.com

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