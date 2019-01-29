США обвиняют Huawei в мошенничестве

Компания Huawei и ее финансовый директор Мэн Ваньчжоу (дочь основателя и президента Huawei Рена Жэнфея) обвиняются в отмывании денег, банковском мошенничестве, мошенничестве с использованием электронных средств, совершенными группой лиц. Huawei также обвиняется в сговоре с целью помешать правосудию. Против Huawei возбудили уголовное дело.

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что обвинения обнажают якобы «вопиющее пренебрежение Huawei к законам нашей страны и общепринятым мировым практикам ведения бизнеса».

Министерство юстиции заявляет, что Huawei, Meng и находящаяся в Гонконге компания Skycom Technologies осуществляли отмывание денег и другие правонарушения, в том числе и нарушение режима санкций против Ирана.



Huawei также обвиняется в попытке хищения коммерческой тайны из T-Mobile USA. Обвинения связаны с гражданским иском, поданным T-Mobile в 2014 году, в котором утверждалось, что Huawei украла информацию, касающуюся робота по имени Tappy, которую американская фирма использует для тестирования смартфонов. «Мы выдвигаем уголовные обвинения против телекоммуникационного гиганта и его партнёров по почти двум десяткам предполагаемых преступлений», – заявили в прокуратуре.

Huawei заявляет, что не совершала «никаких из вменяемых ей [Министерством юстиции CША] нарушений, и что обвинения в краже коммерческой тайны были предметом спора по гражданскому иску, при рассмотрении которого присяжные не обнаружили «ни ущерба, ни умышленных злонамеренных действий».

В декабре 2018 года Мэн Ваньчжоу была арестована, и в настоящее время освобождена под залог. Huawei сталкивается с трудностями и по другим направлениям. Недавно компания уволила сотрудника польского представительства после того, как его обвинили в шпионаже в пользу Китая. Все большее число стран, в том числе Япония и Австралия, призывают местных операторов связи избегать оборудования 5G Huawei из-за опасений, что китайское правительство может использовать его для шпионажа.

Белый дом готовит указ, который запретит телекоммуникационным компаниям США использовать оборудование, поставляемое Huawei и ZTE, еще одной китайской фирмой. В Конгрессе готовится законопроект, который запретит американским компаниям продавать чипы и другие компоненты любой из этих фирм.

Huawei настаивает на том, что опасения по поводу шпионажа необоснованны, а продукты компании по-прежнему популярны на многих рынках.

Фото: cdn.technologyreview.com