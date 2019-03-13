📢 Spotify взывает к разуму Apple из-за 30% комиссии

Основатель и гендиректор музыкального сервиса Spotify Дэниел Эк заявил в блоге о том, что компания подала жалобу на Apple в Европейскую комиссию (ЕК) – регулирующий орган, ответственный за поддержание конкуренции на справедливой и недискриминационной основе. Причина – правила в App Store о 30%-й комиссии. Она, по мнению Эка, «наносит ущерб разработчикам других приложений и ограничивают выбор пользователей».

Дэниел Эк отметил, что решить проблему напрямую с Apple так и не удалось, поэтому приходится обращаться в ЕС для обеспечения честной конкуренции.

Apple требует, чтобы Spotify и другие цифровые сервисы платили 30-процентный налог на покупки, при покупках их приложений через App Store, что приводит к искусственному росту цен. В результате стоимость приложений становится выше цен на Apple Music.

Spotify выступает за то, чтобы иметь такие же условия, как, например, Uber или Deliveroo, которые не облагаются налогом Apple и не имеют ограничений.

Также глава Spotify выразил свои пожелания по устранению проблемы:

Приложения должны иметь возможность честно конкурировать, а не принимать во внимание то, кому принадлежит App Store. На всех должен распространяться один и тот же справедливый набор правил и ограничений, включая Apple Music.

Потребители должны иметь реальный выбор платежных систем и не должны «блокироваться» или вынуждено использовать системы с дискриминационными тарифами, такими как у Apple.

Нельзя разрешать магазинам приложений контролировать связь между сервисами и пользователями, в том числе устанавливать несправедливые ограничения на маркетинг и рекламные акции, приносящие пользу потребителям.

Дэниел Эк отмечает, что нужно поддерживать и развивать здоровую экосистему, которая сделала Spotify и Apple успешными.

Фото: Spotify