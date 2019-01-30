Спортивная телеаудитория США уходит в диджитал

Согласно исследованию eMarketer, американские спортивные фанаты уходят от платных ТВ-подписок в интернет, однако платное ТВ по-прежнему доминирует в сфере спорта. Такие компании, как Amazon, Facebook и Twitter не зря торгуются за дорогостоящие права стриминговой трансляции игр.

eMarketer отмечает, что есть ниши в сфере спорта, которые доступны только в цифровом виде. Кроме того, по оценкам eMarketer, в 2018 году киберспорт и NBA имели одинаковое число зрителей, по 63 млн каждый. Только НФЛ и MLB собрали более широкую аудиторию – 139 млн и 83 млн, соответственно.

В октябре 2018 года PwC провели исследования, которые показали, что рынок прав на спортивные трансляции представляет собой крупнейший компонент спортивного рынка Северной Америки, и будет продолжать расти, предположительно, с $20,94 в 2019 году до $23,80 млрд в 2022 году.

Почему люди уходят от традиционного ТВ? RapidTVNews сообщает, что есть несколько факторов, влияющих на такое положение дел: подписки от лидеров отрасли, автономные службы телекомпаний и независимые стартаперы, ОТТ-сервисы, которые обеспечивают прямую трансляцию контента через интернет, социальные и цифровые медиакомпании, имеющие достаточно средств, чтобы купить полные стриминговые права, развитие мобильного интернета.

Каждая из четырех главных спортивных лиг США предлагает план стримингового вещания direct-to-consumer (D2C) от автономных сервисов (MLB.TV, NFL Sunday Ticket). Некоторые из сервисов привязаны к спутнику и ограничены воскресными играми. Цены разные, платить нужно ежемесячно или по сезонам. Те, кто платят за сезоны, тратят не менее $250 в год.

В середине января 2019 года были опубликованы результаты исследования Rethink, согласно которым, рынок рекламы на традиционном ТВ может обвалиться к 2023 году. Одна из причин – возможный отток спортивной аудитории в интернет.

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