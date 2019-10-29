Спецслужбы РФ пытались через соцсети спровоцировать межэтнические конфликты в Украине — СБУ

Служба безопасности Украины блокировала попытки спецслужб РФ расшатать ситуацию в Украине через инспирацию межнациональных конфликтов. Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

Так, по заданию российских «кураторов» житель Полтавы в одной из запрещенных соцсетей администрировал пять интернет-сообществ. В данных группах он размещал материалы для молодежи с призывами присоединиться к радикальным формированиям. Участники групп должны были провоцировать представителей национальных меньшинств и склонить их к межэтническим конфликтам.

Деньги за контент злоумышленник получал от администраторов шовинистических сообществ с России, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали полтавчанина.

По материалам СБУ, решением суда полтавчанин признан виновным в совершении преступления. Также к ответственности привлечено и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что сотрудники ФСБ России заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

Фото: Unsplash

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