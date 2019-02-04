😱 Создателем онлайн-казино Azino777 оказался айтишник из Татарстана

Российское интернет-издание The Bell обнаружило в документах досудебной проверки в рамках уголовного производства, которое проводит следственное управление Национальной полиции Киева на предмет того, кто создал и управляет онлайн-казино Azino777, имя предполагаемого основателя. Данные доступны в едином реестре судебных решений.

Имя предполагаемого владельца — Альберт Марселевич Валиахметов, ему 33 года, в России у него нет ни крупной собственности, ни компаний. The Bell восстановил детали его биографии.

Согласно данным Нацполиции, предположительным создателем Azino777 считается компания «Роял Гейм», владельцем и руководителем которой указан Валиахметов. Это подтвердили ходатайства в рамках уголовного производства из судебной базы (документы оказались в открытом доступе).

В июне 2018 года в офисе «Роял Гейм» прошли обыски: на компьютерах, телефонах и флешках нашли сведения о работе Azino777. Как следует из документов, Валиахметов открыл счет для «Роял Гейм» в «Сбербанке» в 2015 году.

Как пишет издание, 33-летний Валиахметов работает айтишником и живет в Набережных Челнах в квартире с родителями и сестрой. «На Валиахметова не зарегистрированы никакие юрлица в России, также нет компаний в собственности его сестры и родителей. Найти данные о его трудоустройстве в каких-либо российских компаниях тоже не удалось», – говорится в статье.

Также известно, что с 2013 года Валиахметов начал ездить в Казань и Киев – в то же время был открыт домен Azino в зоне ru. Примерно тогда же он удалил аккаунты во всех соцсетях. Название Azino777 источники связали не со словом «казино», а со спальным районом Азино в Казани.

По штрафам за превышение скорости, датированным 2016 годом, стало известно, что Валиахметов ездил на BMW X5 XDrive 30D (примерно 4 миллиона рублей) и на Land Rover 2013 года (примерно 3 миллиона рублей). Журналисты попытались связаться с его друзьями или бывшими одноклассниками, но все ответили, что уже с ним не общаются.

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