Советником СНБО стал комик Сивохо, а заместителем — Демедюк

21 октября комик и тренер шоу «Лиги смеха» Сергей Сивохо у себя на Facebook-странице сообщил, что стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В соцсети Сивохо написал, что приступает к новым обязанностям и опубликовал фото своего удостоверения.

В СНБО «Телекритике» пока не подтвердили данное назначение.

Также 21 октября стало известно, что Зеленский назначил замсекретарем СНБО Сергея Демедюка. Данный указ опубликовали на официальном сайте президента Украины. Ранее Демедюк занимал должность начальника департамента киберполиции Национальной полиции.

Также недавно стало известно, что новым начальником департамента киберполиции Украины стал Александр Гринчак.

Фото: УНИАН

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