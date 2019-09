Сотрудники New York Media не знали о продаже компании

Сотрудники New York Magazine узнали, что их издание было продано компании Vox Media, прочитав об этом в New York Times, сообщает New York Post.

Редакция была «глубоко взволнована» статьей, вышедшей поздно вечером 24 сентября, в которой были цитаты их босса, генерального директора New York Media Памелы Вассерштейн, о продаже компании New York Media и передаче ее новому владельцу – Vox Media.

Профсоюз заявил, что компания не сообщала сотрудникам о сделке вплоть до 9:11 вечера, после того как официальное интервью с Вассерштейн опубликовали в New York Times.

«Мы глубоко обеспокоены тем, в какой неуважительной манере сотрудники получили информацию о продаже компании», – заявляет News Guild of New York, объединение, представляющее работников New York Media и связанных веб-сайтов.

Также Wall Street Journal раскрыл финансовую часть сделки. По их данным, New York Media было куплено за $105 млн. Со сделки менеджмент NYM получит 12% акций объединенной с Vox Media компании. Президентом данного союза станет Памела Вассерштейн.

Напомним, 24 сентября New York Media вместе с их главным активом – журналом с 50-летней историей New York Magazine приобрел Vox Media. Владелец Vox Media Джим Банкофф и глава New York Media Памела Вассерштейн заявили, что их компании дополняют друг друга. Таким образом они надеются создать современную медиакомпанию, которая объединяет печатный журнал, несколько веб-сайтов, сервис подкастов и несколько стриминговых сервисов.

Vox Media работает с 2005 года, ее первый проект – это сеть спортивных фан-сайтов SB Nation. С 2009 года ее возглавляет Банкофф, который создал новые бренды для компании вроде The Verge и Polygon. Проекты Vox Media охватывают разные темы, от игр и технологий до новостей в сфере ядерного вооружения.

Фото: VOX

