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Соцсети вытесняют ТВ как источник новостей — исследование

от Telekritika
От Telekritika 335
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В медиа наблюдается тренд перехода от традиционных СМИ к электронным.

В 2019 году телевизионные СМИ потеряли первое место среди источников получения новостей в Украине. Причина — значительный рост доли аудитории, которая использует для этого социальные сети. Об этом свидетельствует опрос USAID-Internews «Отношение населения к СМИ и потребление разных типов медиа в 2019 году».

По данным исследования, глобальный тренд в медиа — переход от традиционных СМИ к электронным. Аудиторией телевидения остаются украинцы старшего возраста (46+).

Соцсети вытесняют ТВ как источник новостей - исследованиеОнлайн-медиа пользуются популярностью среди украинцев 18-45 лет, получая новости из «глобальной сети» потребители зачастую отдают предпочтение службам и сервисам новостей.

Подавляющее большинство украинцев используют одновременно несколько типов медиа для получения новостей, в случае же если источник только один, то это чаще всего телевидение (53%).

«В 2019 году украинцы стали намного меньше доверять традиционным СМИ. Доверие ко всем традиционным медиа упало в среднем на 11%, по сравнению с 2018. Доверие колеблется между 19% к общенациональной прессе, 22% к местным радио и 49% к общенациональным телеканалам — в то время как общенациональным интернет-медиа доверяют 51% респондентов — наибольший показатель этого года», — говорится в исследовании.

Отметим, бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в июле рекомендовала следить за информационной гигиеной и меньше смотреть телевидение. По ее убеждению, это крайне вредно для здоровья — в своем блоге она уверяла, что люди, которые смотрят телевизор более 3 часов в день, имеют в два раза большую вероятность преждевременной смерти по сравнению с теми, кто тратит на это меньше часа. Позже Ульяна Супрун пристыдила канал «Украина» за запрос о последствиях экзорцизма.

Фото: pixabay

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