Соцсеть TikTok запустила еженедельную рассылку для медиа

Медиакомпании сталкиваются с необходимостью обучения, начиная работу с любой новой платформой. Соцсеть TikTok, как новая площадка для паблишеров и отдельных создателей видео, пытается сократить этот период. Для этого она делает еженедельную рассылку избранному числу представителей медиа, сообщает Digiday.

TikTok запускает рассылку каждый четверг, и в нее входит список из примерно 10 трендовых хэштегов, которые являются источником растущей популярности приложения. Для каждого хэштега TikTok ссылается на сообщение на своей платформе, оно должно служить примером для типов видео, которые медиа могли бы создать. В нем также указана дата, когда планируется начать показ трендового хэштега на вкладке Discover, представляющей собой версию вкладки Explore в Instagram.

Точно неизвестно, когда TikTok начал делать эту новостную рассылку или сколько медиакомпаний в списке. По сообщению издания, несколько паблишеров, которые активны в TikTok, не получили информационный бюллетень, в то время как другим, неактивным, рассылку прислали. Представители TikTok отказались от комментариев.

Похоже, что новостная рассылка TikTok является хитрым ходом для платформы, которая быстро превратилась в конкурента для Instagram, Snapchat и YouTube. В прошлом году китайская технологическая компания Bytedance потратила $1 млрд на продвижение TikTok, сообщает The Wall Street Journal. На февраль 2019 года каждый месяц платформой пользовались 26,5 млн человек. В среднем юзеры проводят на ней 46 минут в день.

По данным The Verge, большинство новых пользователей TikTok прекращают пользоваться соцсетью в течение 30 дней. Поэтому компания придумывает всевозможные способы для их удержания, пишет Digiday.

Идея информационного бюллетеня состоит в том, чтобы дать медиакомпаниям возможность отслеживать тенденции, прежде чем они появляются на платформе. Паблишеры приветствуют такой подход, потому что TikTok, как и Snapchat до него, остается загадочной платформой со своими собственными механизмами, с которыми издатели все еще знакомятся. В то время как на YouTube тренд может появиться и оставаться актуальным в течение нескольких месяцев, на TikTok этот срок намного короче: проходит всего несколько дней – и аудитория TikTok находит новое увлечение.

TikTok также дает медиа ранний доступ к новым функциям, таким как прямая трансляция. Приложение тестировало ее с некоторыми паблишерами, например, в ходе первых президентских дебатов в Демократической партии в июне TikTok организовала для NBC News первую живую трансляцию на платформе.

Медиакомпании NBC News и ESPN активно работают на платформе. First Media извлекла выгоду из хэштегов TikTok, увеличив аудиторию своего издания So Yummy до 1 миллиона подписчиков после присоединения к платформе три месяца назад.

В то же время другие компании выбирают выжидательный подход относительно TikTok. Как и IGTV в Instagram, соцсеть еще не внедрила программу монетизации, которая бы стимулировала медиа и создателей контента к активному сотрудничеству. Многие компании, получающие рассылку и использующие ее данные для создания видео, заявили, что не смогли оценить, какое влияние это оказало на просмотры или уровень вовлеченности.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что Facebook будет платить миллионы за новости.

Фото: Facebook