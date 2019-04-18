«Сніданок з 1+1» установил рекорд телесмотрения за 13 лет
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«Сніданок з 1+1» установил рекорд телесмотрения за 13 лет

от Telekritika
От Telekritika 16
Главная Новости «Сніданок з 1+1» установил рекорд телесмотрения за 13 лет

В 2019 году доля «Сніданку з 1+1» по аудитории 18-54 (50К+) достигла 15,9%.

По результатам предыдущей недели, 8–12 апреля 2019 года, доля «Сніданку з 1+1» по аудитории 18-54 (50К+) достигла 15,9% – это самый высокий показатель программы с 2006 года. Также «Сніданок з 1+1» продолжает уверенно удерживать лидерство в утреннем слоте, заметно опережая телепродукты других каналов.

«Сніданок з 1+1» установил рекорд телесмотрения за 13 лет

«Для нашей команды телезрители являются основным источником мотивации и вдохновения, и мы рады, что новинки сезона, направленные на установление более тесной связи с аудиторией, не только положительно повлияли на показатели телесмотрения, но и получили много похвальных отзывов. Мы поражены количеством желающих попасть в наше ток-шоу каждый четверг, а первые результаты голосования в прямом эфире на базе платформы Viber нас вдохновляют делать программу еще более интерактивной, а зрителей – еще более вовлеченными», – комментирует директор департамента утреннего вещания канала «1+1» Юлия Жмакина.

«Сніданок з 1+1» установил рекорд телесмотрения за 13 лет

Напомним, с начала года в проекте появились новые рубрики: «Правила Сніданку. Діти», «Фросіна погода», «#ТАКаШО» и «Сніданок про любов».

Также  недавно «Сніданок із 1+1» запустил платформу голосования в прямом эфире на базе Viber. Опросы не ограничены темами, а их результаты объявляют в тот же день во время прямого эфира. К примеру, они могут касаться ситуации вокруг заключения договоров с семейными врачами; музыкальных, литературных или гастрономических предпочтений зрителей или образов ведущих.

Фото: «1+1 медиа»

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