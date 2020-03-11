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«Сніданок з 1+1» презентовал новый весенний проморолик

от Telekritika
От Telekritika 283
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Главный слоган весеннего ролика – «Живи. Танцуй. Веснуйся».

«Сніданок з 1+1» презентовал новый весенний проморолик. В нем снялись ведущие утреннего шоу – Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Валентина Хамайко и Александр Попов. В ролике звезды танцуют в супермаркете, спортзале или кафе. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Главный слоган весеннего ролика – «Живи. Танцуй. Веснуйся».

«Команда «Сніданку з 1+1» очень любит веселые оптимистичные ролики. Это наша фишка — с самого утра заряжать зрителя позитивной энергией. В нашем новом промо мы хотели показать, что весна вдохновляет каждого на новые, возможно даже немного безумные поступки. В процессе мы придумали новый глагол – «веснуйтеся». И с этим настроением идем к зрителю», комментирует директор департамента утреннего вещания Юлия Жмакин.

За кулисами съемок ведущие «Сніданку з 1+1» рассказали о своих планах на весну.

Над созданием ролика работала команда «Сніданку з 1+1». Режиссер ролика – Татьяна Алферова, оператор-постановщик – Антон Иванов, оператор – Евгений Мельник, звукорежиссер – Иван Бояркин, дизайнер – Анна Мельник.

Фото: «1+1»

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