🔥 Смена курса: члены Нацсовета от Порошенко уже не против конкурса для общественных радиостанций

Назначенный экс-президентом Петром Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский предлагает включить на ближайшем заседании в повестку дня вопрос об объявлении двух конкурсов на радиовещание, в одном из которых могут принять участие общественные радиостанции «Промінь» и «Культура». Хотя президентская четверка пять раз блокировала этот вопрос.

На объявлении такого конкурса предыдущие пять раз настаивали член Нацсовета Олег Черныш и первая заместитель председателя Ольга Герасимьюк. Теперь чиновник от Порошенко составил свой проект решения и планирует выставить 36 частот в 14 областных центрах, в отдельных областных центрах выставлено сразу по 3 частоты. Тогда как без частот только две радиостанции общественного вещания.

О желании объявить радиоконкурс под общественные радиостанции чиновник впервые сообщил 21 мая на заседании Нацсовета, которое не состоялось из-за отсутствия кворума. 24 мая в ходе пресс-конференции членов Нацсовета в «Укринформе» он сообщил детали конкурса – этот вопрос был внесен в повестку дня на заседание, которое президентская четверка предлагала провести 28 мая.

Первый конкурс – по развитию местного радиовещания, второй – для развития музыкально-развлекательного формата. «Первый конкурс – местный, включает 65 населенных пунктов Украины и предусматривает создание радиостанций в 20 областях Украины, в том числе граничащих с Россией и Крымом. На второй конкурс планируется выставить первые 36 частот в 14 областных центрах, таких как Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Николаев, Полтава, Ровно, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Этот формат идеально подходит для того, чтобы в нем участвовало общественное вещание и могло конкурировать и бороться за развитие своих сетей, прежде всего радио «Промінь» и радио «Культура»», – отметил Сергей Костинский.

В тот же день чиновник сделал пост на своей отдельной от персональной Facebook-странице, в котором изложил конкурсные условия.

В форматном конкурсе прописаны следующие требования: в общем объеме вещания не менее 50% должны составлять развлекательные передачи, подборка музыкальных произведений; объем ведения передач на украинском языке – не менее 75%; доля песен на украинском языке – не менее 50%. Конкурс местного радиовещания реализуется в рамках проекта «Мовлення громад». Победитель не менее 15% от собственного вещания должен посвятить освещению местных тем; возможна ретрансляция общественных радиостанций или военной радиостанции Минобороны «Армия FM».

Этот Facebook-пост чиновник поставил на рекламу (на фото слева). Согласно прописанным Сергеем Костинским условиям, радио «Культура» не сможет принять участие в конкурсе. У «Променя» может возникнуть сразу несколько конкурентов – под прописанные чиновником условия подпадают почти все поп-радиостанции.

Отметим, член Нацсовета Олег Черныш в апреле предлагал вынести на конкурс для общественных радиостанций несколько другие частоты. Для радиостанции «Украинское радио» планировалось вынесение частоты в Ивано-Франковске (100,4 МГц, 1 кВт); в конкурсе, в котором может принять участие радио «Промінь», предлагалось выставить 16 частот (15 областных центров и Мариуполь); в конкурсе для радио «Культура» – 7 областных центров (Винница, Днепр, Запорожье, Львов, Тернополь, Кропивницкий и Херсон). Также были более детально выписаны конкурсные условия.

Сегодня в сети «Украинского радио» из областных центров нет Ивано-Франковска и Одессы, в сети «Променя» только два областных центра (Луцк и Днепр), в сети «Культуры» – три областных центра (Луцк, Ивано-Франковск и Харьков). Примечательно, что в списке частот для конкурса общественного вещания, который предлагает Сергей Костинский, указано по три частоты в Херсоне, Полтаве, Львове, по две частоты в Чернигове и Житомире.

В формате украиноязычной музыки на национальном уровне кроме «Променя» работает «Країна ФМ» голландского бизнесмена Карла Габсбурга, среди региональных ФМ-радиостанций: в Луцке – «Радио 1» (среди собственников – семья певицы Русланы), в Тернополе – «Ух радио». В 2017 году «Радио 1» проиграло конкурс на свободные частоты радиостанции «Країна ФМ», радио «Промiнь» в этом конкурсе не участвовало. Еще одним конкурентом может стать радиохолдинг «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука. В 2018-м стало известно о том, что холдинг готовит к запуску радиостанцию украиноязычной музыки «Рута FM». Холдинг оформил соответствующую торговую марку на компанию «Мюзик радио» (ООО «Мюзікрадіо»).

Как известно, группа «ТАВР медиа» – самый крупный радиохолдинг и стабильный лидер радиорейтингов ТNS с долей рынка 30%. Официально в холдинг входят шесть общенациональных радиостанций: «Русское Радио-Украина», «Хіт FM», Kiss FM, Radio ROKS, «Радио Мелодия» и «Радио Relax». 15 мая холдинг в Киеве запустил седьмую радиостанцию Jazz FM менеджеров «ТАВР медиа», частоту на которую холдинг получил 4 апреля на конкурсе, прошедшем с признаками коррупции. Запуск восьмой радиостанции усилит монополию радиохолдинга на рынке радиорекламы.

Как сообщалось ранее, 8 апреля в эфире радио «Промінь» Сергей Костинский, который курирует вопросы конкурсов в ведомстве, сообщил, что регулятор построит общенациональные ФМ-сети общественным радиостанциям только после строительства ФМ-сетей радиостанций «Прямой ФМ» и «Армия ФМ». Нежелание объявлять конкурсы под общественные радиостанции президентская четверка Порошенко объясняла неготовностью «Общественного» освоить частоты в таком объеме из-за недофинансирования, а также отсутствием стратегии по распределению частот у самого Нацсовета.

Напомним, в резерве Нацсовета находится 36 частот «Радиогруппы УМХ» («Ретро ФМ», «Авто радио» и NRJ), из которых 22 – в областных центрах. Они были аннулированы в октябре 2017-го после истечения 7-летнего срока действия лицензий на эти частоты – радиостанции не смогли доказать регулятору прозрачность собственности.

Фото: Анна Федорук