👉💍Слабо сделать это на стадионе? Не слабо!

Я думаю, ни для кого не секрет, что действующий президент Украины откровенно не ожидал получить на выборах 15,9% и практически вполовину уступить комику, художественному руководителю студии «Квартал 95» Владимиру Зеленскому. Поэтому в преддверии второго тура, который состоится 21 апреля, команда БПП выбрала единственно эффективную, по их мнению, стратегию, для привлечения избирателей на свою сторону, – дебаты. Суть подобной процедуры элементарна – Петр Порошенко намерен с помощью опыта и знаний, полученных на посту президента, наглядно показать общественности, что комик, который далек от политики (если мы под «политикой» не подразумеваем сериал «Слуга народа»), не способен руководить страной.

Почему вокруг этих дебатов столько шума? Дело в колкостях, которыми оба кандидата обмениваются перед данной процедурой. 31 марта Петр Порошенко заявляет, что перед вторым туром должны состоятся дебаты, о чем ранее заявлял общественный вещатель. Де-юре ни один закон Украины не обязывает кандидатов участвовать в дебатах, так как публичное выступление – дело сугубо личное. Призывал к дебатам Петр Порошенко Зеленского по-разному: то называя «марионеткой Коломойского», то обращаясь к народу с фразой «посмеялись и хватит».

В это время со стороны Зеленского была тишина. Сторонники «новых лиц» в сети массово советовали «Зе» припомнить Петру Алексеевичу 2014 год и в качестве шутки процитировать то, что после Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала АТО говорил нынешний президент, когда получил вызов на дебаты от Юлии Владимировны Тимошенко.

Причина, почему Петр Алексеевич в то время не хотел вступать в дискуссию с конкуренткой, была очевидна – про политический опыт и ораторские способности Юлии Владимировны спорить никто не станет. Но официальная причина прозвучала в эфире «Свободы слова» так:

«Страна находится в условиях войны. Те, кто сегодня говорят, а это твердое убеждение людей, что страна нуждается в единстве. И если мы сейчас начнем ссориться между собою – это будет на пользу нашим врагам. И я бы хотел привести краткий пример из нашей истории. [...] Винниченко ссорился с Грушевским, Петлюра – со Скоропадским, Нестор Махно ссорился со всеми, ну а в результате страну отдали красным».

Как мы помним, в тот раз дебаты так и не состоялись, сколько бы Юлия Владимировна не призывала конкурента к публичному диалогу. В 2019 году команда Петра Алексеевича пошла куда дальше. Во-первых, первое, что решили предпринять в БПП, – узаконить дебаты. Народные депутаты Ирина Геращенко и Мария Ионова 2 апреля зарегистрировали законопроект, обязывающий кандидатов, вышедших во второй тур, проводить дебаты.

Как заявила Геращенко, это якобы не новый законопроект, подобное изменение в закон депутаты пытались внести еще во времена Януковича, но безуспешно.

Примут ли законопроект по-быстрому? Пока неясно, так как он на данный момент находится на рассмотрении в комитете по вопросам правовой политики.

Помимо законопроекта в тот же день на сайте Верховной рады появилась петиция, также с требованием обязательных дебатов. Ее автором стал некий Алексей Теплухин, который, судя по сети, только то и делает, что регистрирует разнообразные петиции. По состоянию на утро 4 апреля голосов у петиции откровенно немного – 3 тысячи подписей (из 25 тысяч необходимых).

До вечера 3 марта в штабе Зеленского все еще молчали, только изредка появлялись комментарии, что нет смысла говорить с тем, кто назвал четверть украинцев, проголосовавших за Зеленского, «шутниками». И вот неожиданно для всех на официальной странице Зеленского появляется видеообращение, в котором кандидат соглашается на дебаты, только на своих условиях – на стадионе НСК «Олимпийский» и с предварительным тестом на алкоголь и наркотики. (Это отсылка к слухам будто у Петра Алексеевича проблемы со спиртным. Правда, слухи так и не подтвердились.)

Ответ от действующего президента поступил в 3:39 ночи. Петр Алексеевич в свете ночных фонарей у стен Администрации президента соглашается провести дебаты на стадионе, подчеркивая, что общественность должна знать об их «диаметрально противоположных векторах».

С самого утра социальные сети не умолкают, изображая грядущие дебаты, обыгрывая картинки из баталий Marvel, или вспоминая, как в South Park шутили над дебатами между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Меньше всего сейчас смешно ЦИК. Дело в том, что, как заявил Петр Порошенко, дебаты между кандидатами могут проводиться в стенах НОТУ, продолжаться 60 минут и бесплатно транслироваться на всех каналах – согласно статье 62 Закона Украины «О выборах Президента Украины» – но ради Зеленского он готов выйти на НСК и изменить правила.

Но, как заметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко: «Дебаты на стадионе «Олимпийский» больше похоже на предвыборную агитацию». В таком случае, речь идет не о 62 статье, а о части первой п. 3 статьи 58 того же закона. И разница в том, что, если дебаты будут проводиться в стенах НОТУ, их проведение оплачивается из госбюджета, а если – в НСК, то проведение и трансляция – траты кандидатов.

Готовы ли заплатить соперники за проведение (впервые в истории Украины) события такого масштаба? Пока неясно. Думаю, еще несколько видеообращений друг к другу ближе к ночи – и нам станет понятно, к какому консенсусу придут кандидаты в ожидании второго тура, и придут ли.