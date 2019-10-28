ДиджиталНовости

Скоро на Netflix можно будет изменить скорость воспроизведения видео

от Telekritika
От Telekritika 790
Главная Диджитал Скоро на Netflix можно будет изменить скорость воспроизведения видео

Такая функция будет возможна только для пользователей смартфонов с поддержкой Android.

Потоковый сервис Netflix тестирует новую технологию, которая позволяет пользователям смартфонов с поддержкой Android воспроизводить видео с различными скоростями – от 0,5x до 1,5x. Об этом пишет пишет Tvbeurope.

Предполагается, что новая функция позволит пользователям изменять скорость своего видео при просмотре такого контента, как документальные фильмы или выпуски шоу в жанре стендап-комедии.

«Мы всегда ищем новые способы, чтобы помочь нашим пользователям наслаждаться любимым контентом, поэтому мы тестируем функцию изменения скорости воспроизведения на мобильных устройствах», – сообщил представитель Netflix.

В ходе теста планируется определить, в каких странах будет доступна новая функция и стоит ли ее внедрять на постоянной основе.

Напомним, в 2020 году онлайн-видеосервис намерен выпустить 130 сезонов неанглоязычных сериалов.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Прямой» отказался от региональных телеканалов-сателлитов

15.07.2019

Twitter запускает pro-сервис для создания уникального контента

22.07.2019

Украинские медиагиганты хотят ускорить переход на альтернативные каналы...

01.03.2018

В Facebook отказались от производства собственных дронов

27.06.2018

Почему PornHub такой крутой

13.10.2017

Фильм «Киборги» растрогал чешских зрителей до слез

25.04.2018

Почему уснула Екатерина Сергацкова

18.08.2017

«Зарікалася свиня гімна не їсти». Гендиректор «Нового канала»...

21.08.2019

Умерла Долорес О’Риордан, вокалистка группы The Cranberries

15.01.2018

? Актрисы сериала «Чернобыль» поделились личными историями

06.05.2019