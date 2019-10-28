Скоро на Netflix можно будет изменить скорость воспроизведения видео

Потоковый сервис Netflix тестирует новую технологию, которая позволяет пользователям смартфонов с поддержкой Android воспроизводить видео с различными скоростями – от 0,5x до 1,5x. Об этом пишет пишет Tvbeurope.

Предполагается, что новая функция позволит пользователям изменять скорость своего видео при просмотре такого контента, как документальные фильмы или выпуски шоу в жанре стендап-комедии.

«Мы всегда ищем новые способы, чтобы помочь нашим пользователям наслаждаться любимым контентом, поэтому мы тестируем функцию изменения скорости воспроизведения на мобильных устройствах», – сообщил представитель Netflix.

В ходе теста планируется определить, в каких странах будет доступна новая функция и стоит ли ее внедрять на постоянной основе.

Напомним, в 2020 году онлайн-видеосервис намерен выпустить 130 сезонов неанглоязычных сериалов.

Фото: pixabay

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