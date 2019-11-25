Ситком о домовом Любчике для Нового канала будет снимать IQ Production

Комедийный сериал «Любчик» о домовом, который живет с семьей в квартире на Троещине в Киеве, выйдет на Новом канале осенью 2020 года. Производством ситкома будет заниматся компания IQ Production, которая снимала для канала два сезона сериала «Будиночок на щастя», а также адаптировала «1+1» сериал «СидОренки-СидорЕнки».

Сейчас команда сериала занимается кастингом актеров и создает костюм для главного героя, домового Любчика. Съемки ситкома, как сообщает телеканал, планируют начать в середине зимы.

«В один прекрасный день семья с детьми переезжает в недавно купленную квартиру. Они приобрели жилье по очень выгодной цене, и только поселившись там, поняли, почему… Уже много десятилетий там обитает домовой Любчик. Желтый и лохматый «хозяин» дома не особо рад новому соседству и строит всевозможные козни, чтобы избавиться от семьи. Вокруг такой веселой и фантастической истории будут разворачиваться события нового ситкома «Любчик»», — сообщает канал о сюжете ситкома.

«На самом деле наш главный герой Любчик – очень добрый домовой, просто немного вредный, – цитирует канал креативного директора Сашу Ткаченко. – По сюжету, он привык жить сам, а тут к нему приезжают эти странные люди. Кроме того, он помешан на чистоте, и его очень раздражает, что приходится постоянно за ними убирать. В каждой серии героев ждут новые приключения, а Любчик будет делать свежие умозаключения о семье».

Напомним, 21 ноября на презентации для партнеров StarLightMedia директор Нового канала Алексей Гладушевский сообщил, что канал продлевает на третий сезон «Будиночок на щастя» и готовит ситком собственной разработки «Любчик». Сам персонаж домового был задействован в одной из сценок мероприятия, призывая рекламодателей разместить рекламу в сериале. Имя актера, который был в костюме домового Любчика, канал не называет.

Фото: Александра Йорк