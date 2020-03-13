НовостиСМИ

Штаб прокомментировал недопуск журналистов в зону ООС

от Telekritika
От Telekritika 263
Главная Новости Штаб прокомментировал недопуск журналистов в зону ООС

Военные корреспонденты требовали объяснений.

Министерство обороны Украины сообщило на своем сайте, что «допуск журналистов на передовые позиции в районе проведения Операции Объединенных сил нормирован в соответствии с законодательством Украины».

По словам Минобороны, временные ограничения по пребыванию для лиц, не привлеченных к проведению ООС, устанавливаются с учетом аргументированных принятых решений командиров воинских частей. Они связаны с безопасностью операций, в частности ротационными вопросами подразделений, а также внезапно возникающей угрозой для жизни как личного состава, так и гражданских лиц.

«Командование Объединенных сил всегда открыто к конструктивному сотрудничеству со СМИ для донесения объективной информации по противодействию российской агрессии», — гласит сообщение.

Напомним, ранее военные корреспонденты сняли видеообращение, адресованное Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить, почему их не пускают в зону военных действий на Донбассе. К флешмобу под хештегом #розплющіть_очі_на_війну и #правда_війни присоединились: корреспонденты телеканала «Украина» – Татьяна Уралова, Егор Логинов и Алексей Кашпоровський; корреспонденты ICTV – Владимир Михайлов и Татьяна Наконечная; корреспондентки 5 канала – Евгения Китаева и Анна Кудрявцева; корреспондент 24 канала Евгений Назаренко; корреспондент «1+1» Наталья Нагорная и другие.

Фото: pexels

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Футбольный клуб «Шахтер» получил интернет-лицензию для запуска телеканала

13.02.2020

Акции компаний Disney, Netflix, Fox упали из-за коронавируса

02.03.2020

Госкино выбрало трех претендентов на получение гранта Президента...

04.03.2020

80% молодежи делятся паролями от платных сервисов –...

25.02.2020

Правительство назначило временного министра культуры

10.03.2020

Microsoft отменила мероприятие в Киеве из-за коронавируса

12.03.2020

Андрей Партыка обещает скидку 20% для размещения первых...

17.02.2020

Вышел трейлер украинского фильма «Тарас. Повернення»

10.03.2020

На казахском ТВ появился первый виртуальный ведущий

19.02.2020

Канал ICTV и «Дизель Студио» представили промо-ролик нового...

21.02.2020