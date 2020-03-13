Штаб прокомментировал недопуск журналистов в зону ООС

Министерство обороны Украины сообщило на своем сайте, что «допуск журналистов на передовые позиции в районе проведения Операции Объединенных сил нормирован в соответствии с законодательством Украины».

По словам Минобороны, временные ограничения по пребыванию для лиц, не привлеченных к проведению ООС, устанавливаются с учетом аргументированных принятых решений командиров воинских частей. Они связаны с безопасностью операций, в частности ротационными вопросами подразделений, а также внезапно возникающей угрозой для жизни как личного состава, так и гражданских лиц.

«Командование Объединенных сил всегда открыто к конструктивному сотрудничеству со СМИ для донесения объективной информации по противодействию российской агрессии», — гласит сообщение.

Напомним, ранее военные корреспонденты сняли видеообращение, адресованное Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить, почему их не пускают в зону военных действий на Донбассе. К флешмобу под хештегом #розплющіть_очі_на_війну и #правда_війни присоединились: корреспонденты телеканала «Украина» – Татьяна Уралова, Егор Логинов и Алексей Кашпоровський; корреспонденты ICTV – Владимир Михайлов и Татьяна Наконечная; корреспондентки 5 канала – Евгения Китаева и Анна Кудрявцева; корреспондент 24 канала Евгений Назаренко; корреспондент «1+1» Наталья Нагорная и другие.

Фото: pexels

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