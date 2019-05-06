🔥«Шоу братьев Шумахеров» больше не выйдет на канале «Украина»
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🔥«Шоу братьев Шумахеров» больше не выйдет на канале «Украина»

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 517
Главная Новости 🔥«Шоу братьев Шумахеров» больше не выйдет на канале «Украина»

Телеканал остановил сотрудничество с коллективом. Дуэт 1 апреля прекратил существование.

Телеканал «Украина» отказался от производства «Шоу братьев Шумахеров». Данную информацию  сообщил генеральный продюсер телеканалов «НЛО-TV» и «Индиго ТВ», руководитель юмористических проектов канала «Украина» Иван Букреев в эксклюзивном интервью «Телекритике», которое будет опубликовано во вторник.

«Этой весной слот, в котором выходило «Шоу братьев Шумахеров», заняло шоу «Диво-люди». Осенью «Шумахеров» можно не ждать», – сообщил Иван Букреев, не указав причины прекращения сотрудничества. На осень канал готовит большое развлекательное субботнее шоу собственного производства под руководством Ивана Букреева. Детальнее о нем телеканал сообщит со временем.

Последний выпуск программы вышел в новогодний вечер 2019-го. В этом году программы не было в сетке всего весеннего сезона канала «Украины». По информации «Телекритики», в начале года канал поставил программу «на паузу», конечное решение о приостановке выхода шоу было принято в марте.

Участники дуэта «Братья Шумахеры» – одесские юмористы Юрий Великий и Сергей Цвиловский – приостановили деятельность своего дуэта 1 апреля. Последний концерт дуэт дал 31 марта. Соответствующая информация в частности появилась на Facebook-странице Юрия Великого.

«Шоу братьев Шумахеров» начало свой выход на канале «Украина» 3 июня 2017-го. Программа с определенной периодичностью выходила на канале в вечернем прайме субботы. За это время в эфир вышло 11 выпусков (включая новогодний спевыпуск). Дуэт был организован в 2009-м. На большую сцену «Братья Шумахеры» попали после знакомства с Владимиром Зеленским. В рамках сотрудничества со студией «Квартал 95», дуэт брал участие в проектах «Бойцовский клуб», «Вечерний Киев» и «Вечерний квартал».

Производством программы «Шоу братьев Шумахеров» занимались StarMedia и компания «Менс студио». Собственниками последний значатся Юрий Великий (30%), Сергей Цвиловский (30%), Виталий Гончаров (20%) и Вячеслав Кужим (20%).

«Телекритика» обратилась за комментариями к Юрию Великому и Сергею Цвиловскому.

Фото: канал «Украина» 

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