Сериалы и фильмы YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно

В мае компания YouTube объявила об изменении контент-стратегии платформы YouTube Originals, на которой выпускаются оригинальные сериалы, фильмы и прямые трансляции. Главная новость заключалась в том, что контент смогут смотреть все пользователи, а не только владельцы платной подписки YouTube Premium, как пишет ITsider.

Теперь стало известно, когда анонсированные изменения начнут действовать. Бесплатный просмотр YouTube Originals станет доступным с 24 сентября. Информация об этом появилась в обновленной справке о коллекции контента. Список доступных видео и наличие рекламы в них будет зависеть от того, есть ли у зрителя подписка YouTube Premium. Она дает ряд преимуществ, например, доступ к сериям сразу после их премьеры, возможность загружать контент из коллекции и смотреть его без подключения к интернету, эксклюзивный доступ к конусным материалам – режиссерским версиям и вырезанным сценам, если они есть.

При отсутствии подписки YouTube Premium пользователи будут видеть рекламные объявления во время просмотра. Кроме того, доступ к некоторым сериям будет предоставляться не сразу.

Недавно «Телекритика» писала о том, что представители ЛГБТ-сообщества подали в суд на YouTube и обвинили видеоплатформу в дискриминации.

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