ДиджиталНовости

Сериалы и фильмы YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно

от Telekritika
От Telekritika 791
Главная Диджитал Сериалы и фильмы YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно

Пользователи будут иметь свободный доступ к оригинальному контенту YouTube без Premium-подписки, но с ограничениями.

В мае компания YouTube объявила об изменении контент-стратегии платформы YouTube Originals, на которой выпускаются оригинальные сериалы, фильмы и прямые трансляции. Главная новость заключалась в том, что контент смогут смотреть все пользователи, а не только владельцы платной подписки YouTube Premium, как пишет ITsider.

Теперь стало известно, когда анонсированные изменения начнут действовать. Бесплатный просмотр YouTube Originals станет доступным с 24 сентября. Информация об этом появилась в обновленной справке о коллекции контента. Список доступных видео и наличие рекламы в них будет зависеть от того, есть ли у зрителя подписка YouTube Premium. Она дает ряд преимуществ, например, доступ к сериям сразу после их премьеры, возможность загружать контент из коллекции и смотреть его без подключения к интернету, эксклюзивный доступ к конусным материалам – режиссерским версиям и вырезанным сценам, если они есть.

При отсутствии подписки YouTube Premium пользователи будут видеть рекламные объявления во время просмотра. Кроме того, доступ к некоторым сериям будет предоставляться не сразу.

Недавно «Телекритика» писала о том, что представители ЛГБТ-сообщества подали в суд на YouTube и обвинили видеоплатформу в дискриминации.

Фото: Unsplash

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Умер Олег Табаков

12.03.2018

В Украине учредили премию имени Георгия Гонгадзе

10.04.2019

«Суперсемейка-2» собрала рекордную сумму в прокате за первый...

18.06.2018

? Голобородько мог быть не президентом, а мэром

20.05.2019

☢ Модель энергоблока попала в «Чернобыль» из украинского...

03.06.2019

Берлускони приобрел акции немецкого вещателя Pro.Sieben.Sat.1

31.05.2019

ТВ дороже всего: стало известно, на что тратились...

07.08.2019

Коломойский рассказал, что защитило телеканал «1+1» от рейдерства...

21.11.2018

?️‍♂️Экс-глава Администрации президента не собирается идти на допрос...

23.04.2019

Новый тип селебрити – актер дубляжа на Netflix

13.08.2019