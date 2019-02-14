🏃‍♀️ 🏃‍♂️ Сериальный марафон от лучших телекоманд страны

Чем заниматься зимой, кроме как смотреть сериалы на Paramount Comedy и поднимать настроение с телеведущими и гостями утренней программы «Сніданок з 1+1»? Зная, что наши читатели – еще те киноманы, мы решили обрадовать вас новостью о том, что телеканал Paramount Comedy и «Сніданок з 1+1» запускают совместный спецпроект, посвященный сериалам.

В течение трех месяцев зрители смогут принимать активное участие в онлайн-активностях и конкурсах, получать полезные призы, но самое важное – они получат возможность посетить студию «Сніданок з 1+1» и поприсутствовать на прямом эфире. Три «сериальных» месяца – это возможность поговорить с телезрителями о том, что сериалы давно не являются чем-то второсортным, и снимаются так, чтобы зацепить аудиторию настроением, сюжетом и игрой.

«Время, когда сериалы считались “недокинематографом”, прошло. Сейчас их снимают на основе самых хитовых бестселлеров, а к съемкам привлекают самых крутых звезд полного метра. Иными словами, сериалы – это не только смешно, но и действительно круто, поэтому за ними будущее. Наши зрители заслуживают только лучшего, и их приверженность – это наша главная награда. Мы рады, что телевизионные продукты Paramount Comedy и программы «Сніданок з 1+1» ассоциируются у зрителей именно с качеством и хорошим настроением, и поэтому мы решили объединиться и отблагодарить их приятным бонусом – марафоном подарков», – прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор Paramount Comedy.

Каждая новая онлайн-активность в рамках спецпроекта и ее условия будут объявлены зрителям на Facebook, Instagram-страницах Paramount Comedy и Facebook, Instagram «Сніданок з 1+1» с тегом #марафонподарунків.

«Юмор – это то, что помогает улучшить настроение в любой ситуации, а если совместить его с любимыми сериалами – выйдет идеальная коллаборация, которая никого не оставит равнодушным. А поскольку наши зрители хотят получать еще больше юмора в украинском телеэфире, вместе с Paramount Comedy мы решили рассказать им о пользе сериалов и, вместе с тем, предоставить возможность выиграть ценные подарки просто за просмотр крутых и признанных миллионами комедийных сериалов и скетчей», – прокомментировала Юлия Жмакина, руководитель департамента утреннего вещания 1+1 media.

А мы в свою очередь напомним, что «Телекритика» опубликовала интереснейший материал о десяти новых сериалах февраля.

Фото: пресс-служба «1+1»