Сериал «Крепостная» закончился свадьбой и смертью

Финальная 24-я серия 2 сезона сериала «Крепостная» вышла 19 сентября на канале СТБ. Его концовка заинтриговала многомиллионных поклонников картины. В ней Катя выходит замуж за Андрея Жадана, но в конце самой серии последний якобы умиряет. Зрителяи в соцсетях задаются вопросом, умер ли главный герой на самом деле.

По сюжету сериала – после того, как Червинского осудили, а его поместье отобрали, крепостные ожидали нового хозяина. Но неожиданно вместо ненавистного им нового помещика приезжает Андрей Жадан, который объявляет, что у его конкурента не хватило денег на аукционе, так что, все скупил он сам – Андрей Жадан.

Тем временем Натали с папой уехали в свое поместье – девушка не могла поверить в поступок Червинского. Он убил Косача, украл награды и дезертировал, а после суда застрелился.

Жадан отметил, что его принцип – не покупать и не продавать людей, так что он дарует всем свободу. И тут же посватался к Кате, которая ответила ему взаимностью.

Через два месяца должны были отмечать свадьбу – в сериале показали красивейшую церемонию подготовки невесты, вплоть до того, что Катерина Ковальчук предстала совершенно обнаженной для того, чтобы надеть все церемонные наряды невесты.

После этого последовала торжественная церемония венчания в украинской церкви с торжественными клятвами и настоящим попом. Андрея и Катю провозгласили мужем и женой. Когда дверь храма распахнулась и они собирались выходить, к Жадану подскочил всадник на черном коне и всадил Андрею нож в грудь. На этом сериал заканчивается.

Пользователи сети пишут, что, во-первых, в сериале не показали, что Жадан именно умер – его проткнули ножом, и не обязательно в сердце, а просто слева. Он сполз на землю у Кати на руках. Во-вторых, на Instagram «Крепостной» телеканал СТБ запустил флешмоб #жаданживи, сравнив Андрея Жадана с Джоном Сноу, который также умер в конце сезона.

Напомним, как писала «Телекритика», сериал продлен на третий сезон. Его сьемки могут пройти в копродукции с Польшей. Новые 21 серию стоить ожидать не раньше 2021-го. Сейчас съемки сериала под угрозой срыва из-за голливудской карьеры главной героини, российской актрисы Екатерины Ковальчук.

Отметим, что финал картины польские телезрители узнали на месяц раньше, чем украинские. Мировая премьера второго сезона сериала состоялась 3 августа на польском общественном телеканале TVP 1.

Фото: СТБ