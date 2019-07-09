Сергей Логунов «тайно» работает креативным продюсером NewsOne

Экс-генпродюсер телеканала «112 Украина» Сергей Логунов с февраля этого года является креативным продюсером телеканала NewsOne. Об этом «Телекритике» стало известно из собственных источников. Телеканал не афишировал данную информацию по требованию Сергея Логунова.

Продюсер проигнорировал звонки «Телекритики». Наше издание сделало официальный запрос в пресс-службу телеканала с просьбой прокомментировать это и объяснить функциональные обязанности креативного продюсера. На момент публикации ответ не был получен.

Сергей Логунов покинул должность генерального продюсера телеканала «112 Украина» в мае 2018-го, когда стало известно о смене собственности вещателя. Он проработал на канале неполных 4 года – с июля 2014 года. Место Логунова на 112-м занял Артем Марчевский, который в 2015-м участвовал в выборах депутатов в Киевский горсовет от партии «Право народа», тесно связанной с «Украинским выбором» Виктора Медведчука. После ухода Логунова на «112 Украина» выросло количество упоминаний о Викторе Медведчуке, после чего с канала начали увольняться ведущие и редакторы.

Напомним, в мае 2018-го стало известно, что телеканал «112 Украина» сменил собственность – вместо так называемой «закольцованной» структуры собственности (юридические лица вещателя принадлежали друг другу) у вещателя появился бенефициар – немец Эдуард Катц, который, по данным «Радио Свобода», занимается продажей подержанных автомобилей. В декабре 2018-го нардеп «Оппоблока» и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак приобрел телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн). До этого – в октябре, Тарас Козак купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн). Новым генеральным директором вещателя стал Юрий Будяк, который перешел на свою новую должность с должности директора по производству «112 Украина». Как известно, генеральным продюсером NewsOne значится Василий Голованов.

14 июня стало известно, что Тарас Козак купил третий по счету информационный телеканал – ZIK. Вещатель вместе со «112 Украина» и NewsOne вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал россиянин Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne.

Напомним, в июне «Телекритика» писала о том, что идеологическое влияние на каналы Козака имеет директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Позже он уверял, что не влияет на редакционную политику телеканалов холдинга «Новости», а всего лишь работает политконсультантом Тараса Козака.

Как сообщалось, Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить 12 июля телемост с «Россией 24». Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест его активов.

Фото: 112.ua