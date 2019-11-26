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Сенцову вручили премию имени Сахарова в Европарламенте 

от Telekritika
От Telekritika 454
Главная Кино Сенцову вручили премию имени Сахарова в Европарламенте 

Режиссер получил премию «За свободу мнения» в Страсбурге.

26 ноября украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили премию имени Сахарова “За свободу мнения” в Европейском парламенте в Страсбурге. Об этом сообщило «Радио Свобода».

Сенцов выступил с речью и сказал: «Для меня это огромная честь и большая ответственность. Я принимаю эту премию не для себя лично, а как знак, которым отметили всех политических заключенных, которые находятся в России. Наших пленных, которые оставались в руках сепаратистов, и наших активистов, которые продолжают бороться за нашу страну, наших военных, которые борются за нашу независимость и готовы посвятить жизнь этому».

Сенцов также сказал, что сейчас ведутся разговоры о перемирии и переговоры с Россией, но он призывает украинцев не верить президенту РФ Владимиру Путину. По мнению режиссера, Россия не хочет мира. 

Напомним, Сенцов стал лауреатом премии в 2018 году, однако на тот момент он находился в заключении в России. Премию за него получила его сестра – Наталья Каплан.

Напомним, 7 сентября Олег Сенцов и еще 34 украинца вернулись из заключения в результате обмена с Россией.

Фото: Facebook-страница Министерства иностранных дел Украины

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