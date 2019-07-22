Съемки «Вар’яти-шоу» состоялись, несмотря на травму Притулы

Сегодня на одной из киевских телестудий стартовали съемки четвертого сезона юмористического шоу «Вар’яти». Несмотря на сложный перелом ноги, Сергей Притула останется ведущим шоу. Премьера нового сезона программы состоится на «Новом канале» 27 августа в 21:00, сообщает пресс-служба вещателя.

«Операцию на ноге мне сделали 2 июля, а шурупы из нее вынут только в середине августа, – цитирует пресс-служба вещателя Сергея Притулу в интервью YouTube-проекту Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». – В эфире «Нового канала» первый выпуск должен выйти в конце августа, а еще надо время на монтаж. Поэтому я не имею возможности куда-то сместить съемки, и буду сниматься. Сейчас мы работаем над тем, как обыграть в шоу мою травму. Делаем две специальных локации-декорации. Одна будет сидячая с возможностью вытянуть ногу. А вторая – вроде барного стула. Выходим из ситуации как можем».

Из-за перелома шоумену нельзя опираться на ногу. Поэтому стоять ведущий может только на костылях, а сидеть только с вытянутой или подогнутой ногой. «Меня это очень злит, потому что эта статика убьет динамику шоу, –говорит Сергей. – Объясню зрителям: когда человек в кадре движется, это добавляет живости, интереснее наблюдать. Но я буду выбегать на сцену на костылях и кричать: «Прив-е-е-т!”».

Также шоумен назвал участника коллектива, который может его заменить в случае прохождения в Верховную Раду. Им может стать Владимир Жогло – по мнению Сергея Притулы, у него есть все задатки для этого.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола, политическая партия «Голос» может набрать 6,5% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах и, соответственно, получить 18 мест в новом парламенте. В таком случае Сергей Притула, который является тридцатым номером в списке «Голоса», вероятно, не сможет стать народным депутатом девятого созыва.

Фото: «Новый канал»