🕵 СБУ депортировала из Украины основателя портала «Главновости»

Карназыцкому запретили въезд в Украину на три года и депортировали в Беларусь. Как уведомляют в СБУ, журналист распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины.

«Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства», — говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Карназыцкий является основателем портала «Главновости».

В ноябре 2018-го «Телекритика» писала, что Российская федеральная служба безопасности на 10 лет запретила въезд в аннексированный Крым украинской журналистке Алене Савчук.

Фото: СБУ