🕵 СБУ депортировала из Украины основателя портала «Главновости»
НовостиСМИ

🕵 СБУ депортировала из Украины основателя портала «Главновости»

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 10
Главная Новости 🕵 СБУ депортировала из Украины основателя портала «Главновости»

Служба безопасности Украины выдворила из страны журналиста Павла Карназыцкого, сообщается на странице СБУ в Facebook.

Карназыцкому запретили въезд в Украину на три года и депортировали в Беларусь. Как уведомляют в СБУ, журналист распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины.

«Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства», — говорится в сообщении.

🕵 СБУ депортировала из Украины основателя портала «Главновости»

Также в СБУ отметили, что Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Карназыцкий является основателем портала «Главновости».

В ноябре 2018-го «Телекритика» писала, что Российская федеральная служба безопасности на 10 лет запретила въезд в аннексированный Крым украинской журналистке Алене Савчук.

Фото: СБУ

FacebookTwitter
0

Pay TV, регуляция, рекламный рынок

Вас так же может заинтересовать

18 июня стартует кастинг для танцоров на проект...

04.06.2018

«Хит FM», «Радио Пятница» и «Люкс FM» названы...

07.08.2018

Рассел Кроу сыграет медиамагната и основателя Fox News

26.06.2018

Стали известны подробности таинственного проекта от режиссера «Стражей...

09.10.2018

В Тернопольской области жестоко избили журналистов

22.04.2018

Фильм «Иней» с Ванессой Паради о войне в...

20.04.2017

В редакцию московской «Новой газеты» пришла очередная посылка...

29.10.2018

Заговор или случайность: создатели фильма о Майдане не...

29.02.2016

Критики ставят двойки «Богемской рапсодии»: что пошло не...

24.10.2018

Юрий Мацарский: «В Исламском государстве много толковых журналистов»

04.04.2017