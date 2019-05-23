Савик Шустер запустил предвыборный проект в родной Литве
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Савик Шустер запустил предвыборный проект в родной Литве

от Telekritika
От Telekritika 95
Главная Новости Савик Шустер запустил предвыборный проект в родной Литве

Цель исследовательского фонда Open Mind Foundation – изучать электоральные эмоции литовцев.

«Во время избирательной кампании измерение народных эмоций на сайте фонда Савика Шустера точно предсказало результаты президентских выборов в Украине: во втором туре каждый из кандидатов  получил ровно столько голосов, сколько он вызывал надежды в проекте Шустера. В проекте приняли участие больше 10 000 человек», – говорится в релизе Savik Shuster Studio.

Результаты, которые дал проект  это десятки тысяч статистических данных о том, как и чем живет Украина. Сейчас, как утверждают представители фонда, эти данные обрабатывают социологи и математики  европейских университетов.  На волне точности «предсказания результатов» Шустер решил запустить новое исследование изучить электоральные предпочтения в Литве, где 26 мая пройдет второй тур президентских выборов (на пост президента Литвы баллотируются Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа. – Ред.).

«Литва – моя родина,  откуда мне пришлось эмигрировать с родителями в 19 лет.  Это мой первый проект на литовском языке за 42 года журналистской карьеры. Меня  волнует будущее  Литвы и мне очень хочется узнать, как литовцы воспринимают свое сегодня и свое завтра», заявил Савик Шустер.

Результаты проекта в кого из двух кандидатов больше верят литовцы будут опубликованы на сайте фонда Open Mind Foundation накануне второго тура президентских выборов.

Также «Телекритика» писала о том, что Мохаммад Захур оценил убытки от сотрудничества с Савиком Шустером в $20 млн.

Фото: Kharkivian (Serhii Petrov), Wikimedia Commons

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