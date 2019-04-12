С социальной подоплекой: новый сериал от СТБ
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С социальной подоплекой: новый сериал от СТБ

от Telekritika
От Telekritika 23
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В мае состоится премьера сериала «Дочки-матери», снятого Vavёrka Production.

«Дочки-матери» (второе название сериала «2+2=6») расскажет о том, что наши решения иногда бессильны перед судьбой.

Сериал о любви и необычной истории одной семьи. Сюжет с социальным подтекстом, об острых и не самых приятных жизненных ситуациях: развод, незапланированная беременность и вечный вопрос «отцов и детей».

Семейная пара разводится, а на следующий день после подписания всех бумаг оказывается, что бывшая жена беременна. Ко всему их несовершеннолетняя дочь забеременела от парня из школы.

Авторами идеи выступили Дмитрий Танкович, Алексей Поляков, Павел Кривчик и Дмитрий Хрипун.

С социальной подоплекой: новый сериал от СТБ

Главные роли исполнили: Александр Кобзарь («Поводырь») сыграет роль отца семейства, который только развелся с женой, Наталья Васько («Гнездо горлицы») женщина, которая на следующий день после развода узнала что беременна, Даша Легейда («Крепостная») дочка, которая забеременела от главного хулигана школы, и Даниил Мирешкин («Ментовские войны. Киев»)  будет играть роль первого красавчика школы.

Проект стартует 6 мая на телеканале СТБ.

Также «Телекритика» поговорила с продюсером Дмитрием Танковичем о том, чем мы можем быть интересны западному рынку.

Как проходили съемки сериала «2+2=6» смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: СТБ

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