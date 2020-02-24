Рынок OTT-видео вырастет до $86,8 млрд к 2026 году

Согласно данным Fortune Business Insights, объем мирового рынка OTT-видеосервисов будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста (CAGR) с 14,3% в период с 2019 по 2026 год. Об этом пишет Digital TV Europe.

Таким образом, рынок OTT-видео увеличится с $30,23 млрд в 2018 году до $86,8 млрд к 2026 году.

В отчете отмечается, что этот рост будет в значительной степени обусловлен постоянно растущим числом пользователей смартфонов по всему миру. К концу 2018 года смартфоны составляли 47,5% всего потребления видео OTT. Еще один значительный фактор, способствующий росту – это увеличение числа коллабораций cреди компаний.

Северная Америка в настоящее время имеет самую высокую долю рынка OTT. По состоянию на 2018 год, рынок в Северной Америке стоил $12,97 млрд, и в ближайшие годы его стоимость будет увеличиваться.

Напомним, ранее стало известно, что в течение 2019 года в США 6 млн зрителей отписались от кабельных и спутниковых телеканалов.

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