Руслан Сеничкин перевоплотится в воина-кочевника в новом сериале

Премьера нового сериала «Славяне» телеканала «1+1» запланирована на 2020 год. Над телефильмом работают продюсеры признанной миром первой украинско-словацкой копродукции «Межа» Андрей Ермак и Ванда Адамик Грицова. Это совместный проект «1+1» и словацкого телеканала TV JOJ, который создается при поддержке Министерства культуры Украины.

Украинско-словацкую режиссерскую группу возглавляет международный продюсер и режиссер Петер Бебяк. Создатели позиционируют свой сериал как украинскую версию «Викингов». Съемки проходят в Житомирской области.

Роль в сериале «Славяне» получил известный телеведущий Руслан Сеничкин. Играть он будет не славянина, а потомка турка. Ведущий уверяет, что недавно обнаружил свои турецкие корни. А коллеги и зрители неоднократно отмечали, что у него турецкие черты лица.

В сериале Руслан Сеничкин появится в необычном образе. Он сыграет кочевника-авара Скагола – одного из воинов-антагонистов, который сойдется на поле битвы с главным героем. Зрители увидят телеведущего с длинными волосами и платком на голове. Он будет ездить верхом и сражаться с мечом.

«В детстве я ездил верхом на лошади. Но, конечно, перед съемками в сериале нужно было поупражняться, отрепетировать, чтобы в кадре все было гармонично и красиво. А вот с мечом я раньше не имел дела и первый раз дрался с таким видом оружия. Над нашими боевыми сценами в проекте работали люди с международным опытом, которые занимались каскадерскими постановками, в том числе и в сериале «Игра престолов», а также работали с британским кинорежиссером, продюсером Ридли Скоттом и с американским – Стивеном Спилбергом», – поделился ведущий утреннего шоу.

Креативный продюсер продакшен-компании European Partnership Media Group Алена Бобровская рассказала, почему на эту роль выбрали Руслана Сеничкина: «Мы с режиссером третьего блока Сергеем Саниным выбрали Руслана, потому что, во-первых, он подходил по типажу на роль авара больше всех среди других кандидатур, а во-вторых, Руслан успешный и известный телеведущий».

По словам создателей сериала, зрителей ждут 12 эпизодов о жизни славян на рубеже VI–VII веков. Они увидят «племенные интриги и междоусобицы, настоящую отвагу и мужество, преданность своим принципам, любовь, магию и многое другое».

Главным героем сериала будет реальный исторический персонаж Само – франкский торговец оружием, который стал первым известным по имени славянским князем. Именно он был предводителем в восстании славян против Аварского каганата, выиграл войну и основал первую славянскую державу, которую историки назовут Государством Само. События сериала описывают период, когда Само оказывается среди славян и проходит путь от контрабандиста до монарха.

Напомним, недавно «Телекритика» писала о том, что осенью «1+1» выпустит сериал про замороженного в 1996 году человека, которого обнаружили в 2019-м. Главную роль в нем сыграет Дзидзьо.

Фото: 1+1