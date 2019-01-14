RT vs BBC. РФ в ответ на проверку Британией RT нашла «нарушения» в BBC World News

Российский медиарегулятор Роскомнадзор проверяет российское подразделение ВВС на предмет трансляции цитат лидера запрещенной в России организации «Исламское государство» на сайте «Русской службы ВВС». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

9 января также был направлен запрос ООО «Бритиш телевижн» (как вещателю телеканала BBC World News на территории РФ) о предоставлении документов, которые могли бы подтвердить «соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций». Компания обязана ответить до 16 января. Также Роскомнадзор с 14 по 31 января проверит, соблюдает ли ООО «Бритиш телевижн» лицензионные и обязательные требования в сфере телерадиовещания.

Роскомнадзор утверждает, что на сайте «Русской службы ВВС» обнаружены материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». Речь идет о цитате Абу Бакра аль-Багдади – лидера запрещенной в России организации «Исламское государство». В связи с этим ведомство запустило экспертизу, призванную выяснить, не нарушает ли такая публикация антиэкстремистские законы.

В комментарии российскому РБК представитель BBC отметил, что как международный вещатель BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. «Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», – говорится в сообщении.

Также у британского регулятора возникли претензии к сюжету RT, в котором говорилось о нападениях на цыганские лагеря в Украине и конкурсе детского рисунка во Львове, посвященный дивизии «Галичина». В сюжете содержались обвинения украинской власти в том, что она якобы «прославляет нацизм».

Российские издания ставят под сомнение корректность запроса РКН, поскольку ООО «Бритиш телевижн» владеет лицензией на развлекательно-познавательный канал ВВС, а не на BBC World News, и не может нести ответственность за все ресурсы ВВС. Также отмечается, что слова аль-Багдади приводила не только «Русская служба BBC», но и многие другие СМИ, в том числе российские государственные. Например, его видеообращения в прямой и косвенной речи в 2016 году со ссылкой на Reuters и «Франс пресс» цитировали «РИА Новости» и RT.

Изначально Роскомнадзор начал проверку BBC World News 21 декабря 2018 года в ответ на обвинение телеканала RT в нарушении беспристрастности со стороны британского вещательного регулятора Ofcom. Канал нарушил принцип беспристрастности в семи случаях в течение шести недель мониторинга канала весной 2018. Ofcom рассматривает возможность ввести санкции против телеканала.

В ходе расследования британский медиарегулятор изучил десять программ, которые транслировались на RT с 17 марта до 26 апреля 2018, в семи из них были нарушения. Два из семи нарушений касались программы, которую вел бывший британский парламентарий Джордж Галлоуэй, в которой ставилась под сомнение связь между отравлением в Солсбери и Россией. Также у британского регулятора возникли претензии к сюжету RT, в котором говорилось о нападениях на цыганские лагеря в Украине и конкурсе детского рисунка во Львове, посвященного дивизии «Галичина». В сюжете содержались обвинения украинской власти в том, что она якобы «прославляет нацизм». Среди других нарушений были случаи, когда ведущие не пытались ставить критические вопросы гостям студии по противоречивым темам, а просто соглашались с ними. В частности, программы и сюжеты о конфликте в Сирии освещались исключительно с пророссийской точки зрения, без представления альтернативной.

Все это происходило на фоне скандала со сливом личных данных британских и российских журналистов в открытый доступ. Британское издание The Times 23 декабря опубликовало список сотрудников эдинбургского бюро российского агентства Sputnik, входящее в «Россия сегодня» вместе с RT (были опубликованы фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием занимаемых этими сотрудниками должностей), которые занимались по мнению издания пропагандой и могут быть сотрудниками спецслужб РФ. 25 декабря список работающих в Москве сотрудников «Русской службы ВВС» появился в группе «За Матушку-Россию» во «ВКонтакте». По версии российских СМИ, авторы публикаций о журналистах «Русской службы ВВС» могли получить информацию от Министерства иностранных дел и Федеральной миграционной службы.

После слива данных главный редактор RT Маргарита Симоньян публично раскритиковала работу «Русской службы ВВС», в частности, из-за подготовки журналистами ВВС расследования о сестре Симоньян Алисе, у которой, несмотря на юный возраст, есть некое PR-агентство, которое получает государственные контракты на пиар-сопровождение крупных федеральных проектов, в частности, строительства Крымского моста и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Симоньян уверяла, что ее сестра – индивидуальный предприниматель, у которой «десятки разных клиентов, включая известных бизнесменов».

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