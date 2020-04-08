НовостиТВ

Начато расследование по факту обстрела авто журналистов телеканала «Украина»

от Telekritika
От Telekritika 378
Главная Новости Начато расследование по факту обстрела авто журналистов телеканала «Украина»

Производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Волновахская местная прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела боевиками автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала «Украина». Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, 7 апреля в районе Красногоривки Донецкой области боевики обстреляли автомобиль съемочной группы телеканала «Украина». Автомобиль получил повреждения, пассажиры не пострадали.

Фото: Facebook Александра Махова

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Megogo поддержит образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн»

02.04.2020

Кинофестиваль Docudays UA переносится из-за коронавируса

12.03.2020

В Великобритании запустили медиа в помощь безработным журналистам

08.04.2020

Украинские телеканалы отказываются от зрителей в студиях

13.03.2020

«Суспільне» сообщило, как работают европейские вещатели во время...

23.03.2020

«Еспресо.TV» разыскивает хулигана, напавшего на съемочную группу

03.04.2020

Издатель Variety и Rolling Stone запускает новое спортивное...

03.04.2020

Стала известна дата премьеры «Гулливер возвращается» от студий...

12.03.2020

Телерейтинги: «Поймать Кайдаша» против «Мышеловки для кота», «Лига...

11.03.2020

Галина Балан-Тимкина об украинском сериальном контенте, уважении к...

24.03.2020