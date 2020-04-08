Начато расследование по факту обстрела авто журналистов телеканала «Украина»

Волновахская местная прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела боевиками автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала «Украина». Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, 7 апреля в районе Красногоривки Донецкой области боевики обстреляли автомобиль съемочной группы телеканала «Украина». Автомобиль получил повреждения, пассажиры не пострадали.

Фото: Facebook Александра Махова

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