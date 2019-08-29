Ровенский канал получит из госказны полмиллиона на сериал о селе

Украинский культурный фонд совместно с правительством Канады поддержит проект по созданию сценария к мини-сериалу «Фермеры» с целью «популяризации фермерства и возрождения украинского села». Об этом 27 августа на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер сериала «Фермеры» Александр Гладунов.

Он отметил, что идею создания сценария – первых четырех серий и индивидуального презентационного пакета сериала – поддержал Украинский культурный фонд, а грант на создание получила ровенская телерадиокомпания «Ритм». Общий бюджет сериала составляет 530 тыс. грн. В него входят тизер, сценарий и презентация режиссерского видения. Презентационный пакет сериала будет представлен до конца сентября.

Автором сценария стал Алексей Комаровский, который ранее работал над сценариями к сериалам «Карпатский рейнджер», «Опер по вызову», «Лаборатория любви» и др. По словам Комаровского, по жанру сериал – комедийное кино с элементами драмы. При этом прототипами главных героев являются собственники семейной фермы в Ровенской области: семья вернулась с заработков, чтобы создать и развивать собственную семейную ферму в Украине. Комаровский подчеркнул, что целью его работы является создание яркого сценария, который вызовет эмоциональное сопереживание людей, покажет проблемы и конфликты связавших свою жизнь с селом в легкой игровой форме.

Александр Гладунов также добавил, что съемки сериала будут проходить на семейных молочных фермах и других локациях Ровенской области, после чего сформированный презентационный пакет будет предложен потенциальным инвесторам проекта.

Украинский культурный фонд – государственное учреждение, созданное в 2017 году для поддержки развития национальной культуры и искусства в Украине, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Деятельность фонда направляется и координируется Министерством культуры Украины.

Напомним, телеканал «Ритм» – ровенский региональный вещатель. Он принадлежит местному экс-депутату Сергею Паладийчуку. На президентских выборах в 2014-м Паладийчук возглавлял ровенский штаб Ольги Богомолец, экс-нардепа БПП.

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