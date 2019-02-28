🔥 Российский банк через суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне

Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в £50 млн (более $66,5 млн), были наложены по требованию российского банка ВТБ, сообщает российский «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Под арест попали два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком. На первом этаже располагаются гараж и прихожая, а также гостевая спальня и рабочий кабинет, совмещенный с библиотекой. Основные жилые помещения находятся выше, а на третьем этаже – спальня хозяина. Первый цокольный этаж предназначен в том числе для размещения прислуги и имеет выходы в сад. Еще ниже имеется бассейн.

Второй арестованный особняк Фирташа фактически является историческим. Его ориентировочная площадь составляет порядка 2,6 тыс. кв. метров. В свое время, по данным британских СМИ, он являлся частью бывшей станции лондонского метро «Бромптон-роуд», которая открылась 15 декабря 1906 года. Однако она расположена слишком близко к соседним станциям «Найтсбридж» и «Южный Кенсингтон». Содержать ее власти сочли нецелесообразным и в июле 1934 года закрыли.

Перед Второй мировой войной здание вместе с лифтовыми шахтами и нижними западными переходами было продано военному министерству Великобритании. В годы войны станция являлась пунктом сил противовоздушной обороны центра Лондона и оставалась таковой до 50-х годов прошлого века. Сейчас в составе комплекса имеются тренировочный зал, гаражи, офисы и столовая, а также подземные помещения, ранее использовавшиеся как часть станции «Бромптон-роуд».

Отмечается, что структуры Фирташа не вернули банку кредиты на сумму 2,5 млрд руб (более $38 млн). Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание. Иск в Высокий суд Англии и Уэльса подали представители ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.

Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Дмитрия Фирташа. Арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании.

Кроме особняков суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, согласно финансовой отчетности, составляет около £2 млн.

Суд также обязал Дмитрия Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые также может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в «неуважении и оскорблении правосудия», за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы.

Напомним, в Австрии бывшая жена и пасынок основателя Group DF Дмитрия Фирташа намерены подать иск против бизнесмена, требуя возместить убытки в 5 млрд евро.

Фото: лига.нет