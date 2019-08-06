Российские тролли попали в черный список Википедии

В черный список Википедии вошли четыре российских медиаресурса: Федеральное агентство новостей (РИА ФАН), издания «Журналистская правда», «Народные новости» и «Экономика сегодня». Cсылки на эти СМИ нельзя добавить ни в одну статью Википедии, сообщает liga.net.

В Википедии считают, что эти издания связаны с российским прокремлевским Агентством интернет-исследований («фабрикой троллей«), которое использовало соцсети для влияния на выборы Президента США в 2016 году.

Коллектив интернет-энциклопедии заявил о необъективности и некорректности материалов этих изданий, а также об их опасности: «Заблокировав эти 4 сайта, мы ничего не потеряем. В материалах перечисленных СМИ крайне маловероятно найти настоящий эксклюзив, которого нет в других популярных СМИ», – сообщил один из редакторов Википедии Михаил Грузнов.

В одном из СМИ, попавших в черный список, уже дали комментарий по этому поводу. В редакции РИА ФАН блокировку назвали «актом политической цензуры со стороны Запада», а его инициаторов – «платными пропагандистами», которые пожелали «лишить пользователей Рунета независимой от США информации».

Также «Телекритика» писала, что до войны на Донбассе олигарх Игорь Коломойский приглашал главного пропагандиста РФ работать на телеканале «1+1».

Фото: wikipedia