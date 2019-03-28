Российская журналистка нарушила миграционное законодательство и будет депортирована из Украины
НовостиСМИ

Российская журналистка нарушила миграционное законодательство и будет депортирована из Украины

от Telekritika
От Telekritika 25
Главная Новости Российская журналистка нарушила миграционное законодательство и будет депортирована из Украины

Государственная миграционная служба по материалам СБУ приняла решение депортировать из Украины российскую журналистку Маргариту Бондарь, сотрудничавшую с изданием «Украина.ру».

Как сообщает Служба безопасности Украины, Маргарита Бондарь нарушила миграционное законодательство. До 31 марта журналистка должна покинуть территорию Украины сроком на 3 года.

«В течение 2018 года она по заказу российского пропагандистского издания “Украина.ру”, входящего в холдинг “рупора Кремля” Дмитрия Киселева, систематически распространяла в сети Интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине. В частности, она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы», – сказано в сообщении СБУ.

Коллеги Маргариты Бондарь в издании «Нигилист» утверждают, что сотрудники СБУ пытались ее завербовать. Они якобы хотели, чтобы Бондарь вернулась работать в «Украину.ру» (на тот момент она работала в «Нигилисте» ) и информировала спецслужбу о работе редакции и получаемых ею журналистских заданиях.

Об этом она писала в своем Facebook: «Это СБУ. Ворвались, повезли в миграционную, угрожали депортацией и тюрьмой. Хотели посадить по 161 статье. По их словам, выход из этой ситуации один – работать на них, сливая информацию обо всем, что происходит внутри редакций журналов, на которые я пишу».

Российская журналистка нарушила миграционное законодательство и будет депортирована из Украины

Журналистка также отметила причину, по которой начала сотрудничать с «Украина.ру» – нехватка денег: «Последняя моя статья там вышла, если мне не изменяет память, полгода назад. Сейчас мне очень стыдно вспоминать об этом».

Напомним, австрийский журналист Кристиан Вершютц подал в суд на СБУ.

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

На ведущую «Нового канала» ополчились любители животных

09.07.2018

📺 Где смотреть новый сериал со звездами «Телохранителя»...

23.01.2019

🔥 «Медиа Группа Украина» передала OLL.TV в управление...

06.02.2019

Самый эпичный фильм Marvel: первые отзывы о «Мстителях:...

24.04.2018

Несостоявшегося Джеймса Бонда признали самым сексуальным мужчиной мира

06.11.2018

Режиссер «Киборгов» снимет новый фильм в стиле сериала...

22.04.2018

Ради новой роли Киану Ривз отправится в Сибирь

08.06.2018

В прямом эфире «Россия 1» выступила мертвая студентка

23.10.2018

The New York Times оценила выступление украинского олимпийского...

23.02.2018

Скелетонист из Нидерландов впервые представит страну на Олимпийских...

16.01.2018