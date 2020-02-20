Роскомнадзор зеркально ответит регулятору Ofcom на штраф телеканалу «НТВ-Мир Балтия»

Роскомнадзор примет аналогичные меры в отношении британского регулятора Ofcom, который оштрафовал держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия». Об этом пишет ТАСС.

«Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу «НТВ-Мир Балтия», держатель лицензии которого был накануне оштрафован на £20 тыс. Конкретные меры в рамках имеющегося инструментария и действующего законодательства прорабатываются. Мы сообщим о них дополнительно».

Напомним, ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом «НТВ-Мир Балтия».

Это уже шестой случай с ноября 2014 года, когда регулятор обнаруживает нарушения в передачах «НТВ-Мир Латвия» и «НТВ-Мир Балтия».

Фото: unsplash

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